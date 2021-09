Polacy ocenili Przemysława Czarnka. Szef MEiN nie ma powodu do radości [SONDAŻ]

Przemysław Czarnek został ministrem edukacji i nauki w wyniku rekonstrukcji rządu, która miała miejsce w październiku 2020 roku. Wcześniej był m.in. wojewodą lubelskim oraz profesorem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kiedy objął stanowisko szefa MEiN, wielu komentujących było tym oburzonych. Wskazywano m.in., że Czarnek ma na swoim koncie wiele kontrowersyjnych wypowiedzi.

- Widzieliśmy na wiecach pewne grupy ludzi i zachowania o charakterze satanistycznym. Oni nie mają żadnych wartości - mówił o strajkach kobiet, które miały miejsce w 2016 roku.

Jeszcze zanim został ministrem edukacji, Czarnek krytykował także środowisko osób LGBT+. 13 czerwca 2020 roku, jako członek sztabu Andrzeja Dudy, mówił tak:

- Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją.

W czasie, kiedy Przemysław Czarnek szefował już MEiN, zasłynął wieloma kontrowersyjnymi decyzjami. Wśród najnowszych można wymienić m.in. uzupełnienie kanonu lektur o dzieła Jana Pawła II. Dyskusję wywołał także najnowszy program Czarnka, "Poznaj Polskę". W jego ramach MEiN ma dofinansowywać szkolne wycieczki. Rzecz w tym, że wycieczki te mają odbywać się wyłącznie w ramach czterech obszarów edukacyjnych:

śladami Polskiego Państwa Podziemnego,

śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

kultura i dziedzictwo narodowe,

największe osiągnięcia polskiej nauki.

To, że ministrowi edukacji i nauki bliska jest idea edukacji patriotycznej i religijnej, nie wszystkim się podoba.

Sondaż. Polacy odpowiedzieli na pytanie o to, jak oceniają Przemysława Czarnka w roli ministra edukacji i nauki

Jak Polacy oceniają pracę Przemysława Czarnka i sposób, w jaki zmienia on polski system edukacji? Wyniki badania, które opublikowała Wirtualna Polska, nie ucieszą ministra. Aż 39 proc. respondentów stwierdziło, że ocenia go "zdecydowanie negatywnie", a kolejne 13 proc. - "raczej negatywnie". Oznacza to, że negatywnie ocenia go łącznie 52 proc. badanych. "Zdecydowanie pozytywnie" szefa MEiN ocenia jedynie 6 proc. respondentów, z kolei odpowiedź "raczej pozytywnie" wskazało 10 proc. badanych (łącznie 16 proc.). Zdania na temat tego, jak w roli ministra edukacji i nauki sprawdza się Przemysław Czarnek, nie ma 32 proc. ankietowanych.

Badanie zostało zrealizowane przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski. Badanie wykonano metodą CAWI na próbie 1065 osób w wieku 18+ w dniach 27-31 sierpnia 2021 roku.