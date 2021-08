Donald Tusk: PiS uczcił rocznicę powstania Solidarności rekordową drożyzną

Dokładnie 41 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, podpisane zostały Porozumienia Sierpniowe. Delegacja rządowa wyraziła wówczas zgodę na utworzenie nowych, niezależnych związków zawodowych, prawo do strajku, ograniczenie cenzury. Pełną treść 21 postulatów z 17 sierpnia 1980 roku można znaleźć na stronie internetowej Solidarności.

41. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Porozumienie podpisane przez przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lecha Wałęsę oraz wicepremiera Mieczysława Jagielskiego doprowadziło do zakończenia dwumiesięcznej fali strajków w Polsce i powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej legalnej organizacji związkowej, która była niezależna od władz. - Wywalczyliśmy wtedy rzecz najważniejszą - trójpodział władzy - mówił we wtorek Lech Wałęsa podczas tegorocznych obchodów.

Lech Wałęsa: Wywalczyliśmy rzecz najważniejszą - trójpodział władzy

W rocznicę Porozumień Sierpniowych Donald Tusk ostro punktuje PiS

Do rocznicy nawiązał w mediach społecznościowych m.in. Donald Tusk. "Solidarność była ruchem protestu przeciw drożyźnie i przywilejom władzy" - pisał p.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

"PiS uczcił rocznicę jej powstania rekordową drożyzną i rekordowymi podwyżkami płac dla władzy i prezesów państwowych spółek. Nawet komuniści by na to nie wpadli" - dodał polityk w swoim wpisie na Twitterze.

Słowa byłego premiera odnosiły się także do informacji Głównego Urzędu Statystycznego, który we wtorek przekazał, że w sierpniu inflacja w Polsce wyniosła 5,4 proc. Jest to wynik gorszy od przewidywań ekonomistów i najgorszy od 20 lat. Więcej na ten temat w materiale Roberta Kędzierskiego:

Inflacja w sierpniu eksplodowała do 5,4 proc. Najgorszy wynik od 20 lat

W poniedziałek z kolei "Rzeczpospolita" alarmowała, że w 2022 roku, osoby zasiadające we władzach państwowych spółek mogą zarobić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie więcej. Podwyżka ma związek z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 r. z którego wprost wynika, że wynagrodzenia członków zarządów, którzy zasiadają w spółkach Skarbu Państwa (również w spółkach komunalnych i samorządowych), będą mogły znacznie wzrosnąć. Ustawa budżetowa znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Nawet kilkanaście tysięcy zł podwyżki dla prezesów państwowych spółek?