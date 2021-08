PSL, Porozumienie i Polskie Sprawy podpisały deklarację ws. samorządów. To nie koniec

- Przed chwilą podpisaliśmy deklarację dotyczącą współpracy w sprawie polskiej samorządności, polskiego samorządu, z propozycjami, które nas łączą. Z propozycjami dotyczącymi edukacji, podatków, ochrony zdrowia, polityki społecznej, polityki wobec osób niepełnosprawnych, zagospodarowania przestrzennego - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie konferencji prasowej.

Kosiniak-Kamysz, Gowin i Ścigaj podpisali deklarację ws. samorządów. Przedstawili też pakiet propozycji

- W Polskim Ładzie jest wiele rzeczy, które dotyczą właśnie wspólnot lokalnych. Z jednej strony, pozytywna zmiana, czyli zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Ale z drugiej, zwiększenie obciążeń dla samorządów i utrata przez nie części dochodów - dodał szef PSL.

Kosiniak-Kamysz powiedział też, że deklaracja, pod którą podpisały się PSL-Koalicja Polska oraz koła poselskie Porozumienia i Polskich Spraw, jest "punktem wyjścia do współpracy z innymi" i "propozycją dla opozycji". - To jest całościowy program dla Polski samorządowej. Jeżeli ktoś chce wesprzeć ten projekt, wnieść do niego też coś ciekawego, to na pewno w pierwszej kolejności możemy to zaproszenie skierować do Szymona Hołowni - stwierdził zapytany, czy w rozmowach ws. deklaracji uczestniczył również Szymon Hołownia.

- Intencją naszych środowisk politycznych jest konsekwentne wzmacnianie kompetencji samorządu, ale przede wszystkim zapewnienie mu realnej niezależności, ufundowanej na nowym systemie finansowania - podkreślił Jarosław Gowin.

- Proponujemy wzmocnienie dochodów własnych samorządów. Mówiąc konkretnie: proponujemy zwiększenie udziału samorządu w podatku PIT z 50 do 60 proc. Proponujemy podniesienie udziału samorządów w podatku CIT do 31 proc. Wreszcie nowy, bardzo ważny element - po raz pierwszy proponujemy, żeby samorządy miały także udział w podatku VAT. Od każdego mieszkańca zameldowanego w danej gminie, ta gmina rocznie otrzymywałaby z podatku VAT 200 zł, powiat 75 zł, a województwo 25 zł. Dzięki temu mechanizmowi wyrównalibyśmy szansę między tymi jednostkami samorządowymi, które mają wysoki udział w podatku PIT - to przede wszystkim duże miasta - a mniejszymi gminami - wymieniał lider Porozumienia i szef koła poselskiego tej partii. Przypomniał też, że samo Ministerstwo Finansów szacuje, że w wyniku wprowadzenia rozwiązań podatkowych zawartych w Polskim Ładzie samorządy traciłyby rocznie 14,5 mld złotych.

Rozpoczęliśmy współpracę od podpisania tego dokumentu dotyczącego samorządności, ale trwają już prace eksperckie nad wspólnym stanowiskiem naszych środowisk w kwestiach podatkowych. Jak państwo wiecie, Porozumienie opuściło koalicję rządową w proteście przeciwko planowi drastycznych podwyżek podatków oraz ustawie 'lex TVN'

- dodał Gowin.

Agnieszka Ścigaj zaznaczyła natomiast, że "pieniądze zabrane samorządom, to pieniądze zabrane nam". - To właśnie w gminach można najdokładniej określić potrzeby mieszkających w nich osób. Nie można z Warszawy podjąć decyzji, gdzie wybudujemy salę gimnastyczną czy ośrodek dla osób niepełnosprawnych. Również w samorządzie obywatele mogą mieć najlepszą kontrolę nad tymi pieniędzmi. W Warszawie pieniądze rozpływają się łatwo - mówiła przewodnicząca koła poselskiego Polskie Sprawy.

Nowa partia w Sejmie? "Cieszymy się zainteresowaniem rozczarowanych Kukizem"

Na opozycji powstaje "konserwatywne centrum"

O tym, że PSL, Porozumienie, a także członkowie koła Polskie Sprawy i samorządowcy prowadzą rozmowy w kwestii ewentualnej współpracy informował wcześniej o tym również dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek.

"PSL, Porozumienie Jarosława Gowina, koło Polskie Sprawy ze Zbigniewem Girzyńskim i samorządowcy - w takim układzie toczą się rozmowy o tworzeniu 'konserwatywnego centrum'. Są jednak na bardzo wstępnym etapie" - pisał 25 sierpnia Gądek.

"Kontakty Kosiniaka-Kamysza z Gowinem w tej kadencji Sejmu mają już swoją historię. Rozmowy o aliansie były zaawansowane, nim jeszcze Gowin został przez PiS wyrzucony z rządu - już w zeszłym roku przy okazji blokowania 'wyborów kopertowych' w maju 2020 r. Wówczas jednak Gowin ostatecznie nie poszedł na układ z PSL-em i pozostał w Zjednoczonej Prawicy, za co ludowcy byli na niego wściekli. Teraz Kosiniak i Gowin są de facto na siebie skazani, bo ten drugi jest już ex wicepremierem i szuka współpracy z opozycją o dłuższym stażu, a najbliżsi ideowo są właśnie ludowcy" - wskazywał dziennikarz Gazeta.pl.

Niewykluczone, że członkowie koła Polskie Sprawy już wkrótce zarejestrują partię polityczną - o takiej możliwości donosiła we wtorek "Rzeczpospolita".

PSL, Jarosław Gowin, Zbigniew Girzyński - wykluwa się nowy sojusz na opozycji