Nowa partia w Sejmie? "Cieszymy się zainteresowaniem rozczarowanych Kukizem"

- Rozważamy taką możliwość - przyznała posłanka Agnieszka Ścigaj, szefowa koła Polska Sprawy, zapytana o możliwość utworzenia partii. - Decyzję podejmiemy w najbliższych dniach, choć jesteśmy już po spotkaniach w regionach, podczas których widać było wolę rejestracji partii, więc prawdopodobnie będziemy się ku temu skłaniać - powiedziała w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Inny z posłów koła Paweł Szramka stwierdził, że choć taki scenariusz wciąż jest "w fazie rozważań", to prawdopodobnie nie będzie "innego wyjścia". Dodał, że "w polityce trzeba mieć partię, by być poważnie traktowanym".

Koło poselskie Polskie Sprawy zawiązało w kwietniu 2021 roku dwoje byłych posłów Kukiz'15: Agnieszka Ścigaj i Paweł Szramka, a także Andrzej Sośnierz, który wcześniej był członkiem Porozumienia. W lipcu dołączyło do nich dwoje posłów klubu PiS: Małgorzata Janowska i Zbigniew Girzyński. Zaledwie po kilku dniach Janowska postanowiła powrócić do klubu PiS, dołączając jednocześnie do Partii Republikańskiej.

Na stronie koła (a także stowarzyszenia o tej samej nazwie) czytamy, że Polskie Sprawy to "inicjatywa mająca na celu budowę silnej oraz niezależnej ekonomicznie i gospodarczo Polski", a członkowie ugrupowania "wyznają poglądy konserwatywne opierające się na poszanowaniu prawa do własności i równości względem prawa".

Jak przekonuje Ścigaj, w parlamencie zdecydowanie jest jeszcze miejsce na kolejną partię, na co mają wskazywać także opinie wyborców. - Spotykamy się z ogromnym zapotrzebowaniem obywateli. Nie wszyscy chcą głosować na PO-PiS, a duża część z nich jest zdroworozsądkowa i pragnie, by polityka wyglądała normalnie - mówi, dodając, że Polskie Sprawy "cieszą się dużym zainteresowaniem w regionach, m.in. wśród osób rozczarowanych ruchem Pawła Kukiza".

Członkowie Polskich Spraw twierdzą, że utworzona przez nich partia poradziłaby sobie samodzielnie w najbliższych wyborach do Sejmu. Niewykluczony jest jednak wspólny start z innymi, większymi formacjami. Jak podaje "Rz" Polskie Sprawy prowadzą rozmowy programowe z PSL-Koalicją Polską i Porozumieniem Jarosława Gowina. Wcześniej informował o tym również dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek.

"PSL, Porozumienie Jarosława Gowina, koło Polskie Sprawy ze Zbigniewem Girzyńskim i samorządowcy - w takim układzie toczą się rozmowy o tworzeniu 'konserwatywnego centrum'. Są jednak na bardzo wstępnym etapie" - pisał 25 sierpnia Gądek.

