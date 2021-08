Przedterminowe wybory? Włodzimierz Cimoszewicz: To coraz bardziej prawdopodobny scenariusz

Były premier Włodzimierz Cimoszewicz ocenił w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24, że scenariusz przedterminowych wyborów wiosną 2022 r. jest "bardziej realny niż kiedykolwiek do tej pory".

Cimoszewicz o "mało komfortowym położeniu" Kaczyńskiego

Włodzimierz Cimoszewicz podkreślił, że przyspieszone wybory są możliwe, ponieważ "władza Kaczyńskiego wisi na włosku". - Jeżeli władza Kaczyńskiego zależy od porannego nastroju pana Kukiza, wybitnego męża stanu, to znaczy, że dzisiaj to nie Kukiz wisi u klamki Kaczyńskiego, tylko jest odwrotnie. Przypuszczam, że to jest mało komfortowe położenie - zaznaczył.

Wydaje mi się, że scenariusz przyspieszonych wyborów - zwłaszcza że opozycja ciągle nie jest w jakiś sposób zorganizowana w szerszym porozumieniu - staje się bardzo prawdopodobny

- powiedział Cimoszewicz.

Zdaniem byłego premiera "gdyby Kaczyński miał pewność, czy duże prawdopodobieństwo, że wygra wybory, to organizowałby je w tej chwili bardzo szybko". Podkreślił również, opozycja ma dużą szansę na wygranie wyborów. - Mówię o stworzeniu koalicji wyborczej albo przynajmniej o takich uzgodnieniach, które pozwolą taką koalicję zorganizować i ogłosić szybko - dodał.

Dyskusja o przedterminowych wyborach parlamentarnych odżyła po tym, gdy Jarosław Gowin opuścił wraz z Porozumieniem koalicję rządzącą. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" stwierdził, że "będziemy mieli wcześniejsze [przyp. red. wybory] tak czy owak". Według byłego wicepremiera sytuacja budżetu w roku 2023 będzie na tyle trudna, że konieczne stanie się bolesne zaciskanie pasa. - Kaczyński nie pozwoli sobie na wybory parlamentarne poprzedzone takimi cięciami, dlatego zapewne będzie dążył do przedterminowych wyborów wiosną 2022 r. - dodał Gowin. Cały wywiad dla "GW" dostępny jest pod tym linkiem.

Komentatorzy wskazują, że za przedterminowymi wyborami może przemawiać również niestabilna większość rządowa. Po odejściu posłów Porozumienia w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość pozostało tylko 227 osób. Oznacza to, że większość parlamentarna zależy od wsparcia PiS-u przez posłów Kukiz’15. Następne wybory parlamentarne - jeśli nie dojdzie do ich przyspieszenia - odbędą się jesienią 2023 r.

