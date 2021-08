TK na wniosek Morawieckiego zdecyduje ws. prawa unijnego. Jourova: Jestem bardzo zaniepokojona

W poniedziałek w Warszawie premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wiceszefową Komisji Europejskiej Verą Jourovą. W rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik rządu Piotr Müller informował, że "spotkanie odbyło się w związku wizytą komisarz Viery Jourovej na uroczystościach rocznicy powstania Solidarności". - Miało charakter kurtuazyjny. Na spotkaniu były omawiane bieżące sprawy z zakresu działań pani komisarz - powiedział.

"Z premierem Morawieckim kontynuujemy dialog na temat praworządności i innych istotnych kwestii zarówno dla Polski, jak i UE. Przypomniałam, że UE jest wspólnotą prawa opartą na wzajemnym zaufaniu. Dlatego należy w pełni respektować orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Z niecierpliwością czekam na więcej szczegółów na temat tego, w jaki sposób Polska zamierza wdrażać ostatnie orzeczenia i jestem gotowa wspierać Polskę we wdrażaniu prawa UE" - napisała po spotkaniu Vera Jourova.

Vera Jourova o wniosku Morawieckiego do TK: Jestem zaniepokojona

RMF FM podaje, że podczas spotkania polskie władze nie padły nowe zobowiązania ze strony polskich władz dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Dziennikarz stacji zapytał wiceszefową KE o rozprawę, która we wtorek odbędzie się w Trybunale Konstytucyjnym. Przypomnijmy, w marcu Morawiecki skierował wniosek do TK ws. rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z polską konstytucją. To pokłosie marcowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE orzekł wtedy, że nowelizacje ustawy o KRS mogą naruszać w pewnych kwestiach unijne prawo.

- Oczywiście jestem bardzo zaniepokojona tymi ruchami. To pytanie zadał rząd, więc jest to bardziej poważna sprawa niż poprzednie w UE. Będę czekała na wyrok, nasza odpowiedź was nie zaskoczy - powiedziała Jourova.

Rozprawa dotycząca wniosku Morawieckiego rozpocznie się we wtorek o godz. 12.