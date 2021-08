Polska blokuje wspólne oświadczenie UE ws. migracji. We wtorek kolejne negocjacje

Powodem blokady ze strony Polski miał być brak zgody Słowenii, kierującej teraz pracami Unii, na wpisanie do oświadczenia fragmentu mówiącego o zagrożeniach hybrydowych oraz instrumentalizacji migracji w odniesieniu do Białorusi.

Ambasadorowie unijnych krajów spotkali się w poniedziałek, by przygotować wtorkową, nadzwyczajną naradę w Brukseli i uzgodnić wspólne oświadczenie, ale z powodu sprzeciwu Polski będą je we wtorek negocjować ministrowie spraw wewnętrznych 27 krajów.

Polski ambasador zabiegał o wpisanie zagrożeń hybrydowych, wykorzystywania migracji w tym celu i konieczność wzmocnienia odporności Unii Europejskiej w związku z działania reżimu w Mińsku.

Bruksela. Nadzwyczajna narada ministrów UE

Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że Polskę w jej zabiegach poparły kraje bałtyckie i państwa Wyszehradu.

Jak podaje agencja Reuters, w projekcie oświadczenia zapisano m.in., że UE i państwa członkowskie opowiadają się za "zapobieżeniem ponownemu nawrotowi niekontrolowanych ruchów nielegalnej migracji na dużą skalę" za pomocą "skoordynowanych i uporządkowanych" działań.

Wtorkowa nadzwyczajna narada unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli ma być przede wszystkim poświęcona sytuacji w Afganistanie i problemowi migracji. Ma się także pojawić temat podsycania przez białoruski reżim kryzysu migracyjnego na granicy z Polską, Litwą, oraz Łotwą.

KE o sytuacji na granicy z Białorusią: To agresja na Polskę

- Sytuacja na granicy z Białorusią to agresja na Polskę - stwierdził w poniedziałek rzecznik Komisji Europejskiej. Adalbert Jahnz powtórzył negatywne stanowisko Brukseli dotyczące podsycania przez Białoruś kryzysu migracyjnego. - To próba instrumentalnego wykorzystania ludzi przez kraj trzeci dla celów politycznych, co stanowczo odrzucamy i określamy to mianem agresji - dodał rzecznik. Poinformował też, że Komisja jest w tej sprawie w kontakcie z polskimi władzami.

Co z unijnymi pieniędzmi dla Polski i Węgier? KE ma narzędzie nacisku

Od prawie dwóch miesięcy Bruksela niezmiennie krytykuje władze w Mińsku. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson mówiła w lipcu w Parlamencie Europejskim, że Białoruś pomaga w organizowaniu przylotów nielegalnych migrantów, a potem ułatwia im przekraczanie granicy z Polską, Litwą oraz Łotwą.

W ubiegłym tygodniu komisarz podkreśliła, że sytuacja na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej z Białorusią to nie kwestia migracji, ale element agresji Łukaszenki wobec tych trzech krajów z zamiarem destabilizacji sytuacji we Wspólnocie.

Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka informowała w ubiegłym tygodniu, że rozpoczęły się prace w Unii nad sankcjami. Na czarną listę mają być wpisani pracownicy służb granicznych Białorusi odpowiedzialni za próby wywołania kryzysu migracyjnego.