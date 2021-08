Jest zgoda KRRiT na wpis TVN24 do rejestru. "Decyzja zapewnia ciągłość nadawania po 26 września"

"Przewodniczący KRRiT wysłał do operatorów telewizyjnych zgodę na wpis do rejestru programu TVN24 na koncesji Discovery Communications Benelux B.V." - czytamy w komunikacie KRRiT.

KRRiT: Ciągłość nadawania TVN24 po 26 września

Jak poinformowano, "decyzja zapewnia ciągłość nadawania programu TVN24 również po 26 września 2021 r., niezależnie od wyników toczących się obecnie postępowań". "Rejestracja będzie obowiązywać po dokonaniu przez operatorów opłaty za wpis do rejestru w wysokości 113 zł" - czytamy.

"Wyjaśnijmy. Szef KRRiTV wydał zgodę na to, by sieci kablowe emitowały program TVN24 na holenderskiej koncesji. Nie kończy to ani sprawy 'lex-tvn', ani nie daje odpowiedzi na pytania o losy polskich koncesji dla stacji TVN" - tłumaczy na Twitterze Konrad Piasecki.

26 września wygaśnie koncesja na nadawanie TVN24. Postępowanie w tej sprawie trwa już ok. 17 miesięcy. 16 sierpnia TVN S.A. poinformowała w komunikacie, że TVN24 uzyskała holenderską koncesję na nadawanie. TVN24, który nie jest nadawany za pomocą nadajników naziemnych, koncesje może uzyskać w dowolnym kraju Unii Europejskiej. W polskich sieciach kablowych i u operatorów satelitarnych są obecne tego typu kanały.

W komunikacie podkreślono, że uzyskanie koncesji dla kanału TVN24 w Holandii "w żaden sposób nie rozwiązuje problemu, z jakim mamy do czynienia w związku z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. W obecnym kształcie uderza ona we wszystkie nasze kanały, w tym w TVN, podważając wolność słowa, niezależność mediów oraz własność prywatną".

