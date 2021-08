Rzecznik Praw Dziecka zrobił sobie selfie z Cejrowskim. I nie zamierza się z tego nikomu tłumaczyć

14 sierpnia na oficjalnym profilu Rzecznika Praw Dziecka na Twitterze pojawiło się wspólne zdjęcie Mikołaja Pawlaka z publicystą i podróżnikiem Wojciechem Cejrowskim.

"W trosce o wychowanie młodych pokoleń na prawych ludzi…" - brzmiał opis do zdjęcia.

Wojciech Cejrowski o karach cielesnych

Pod fotografią w ciągu jednej doby pojawiło się ok. 500 komentarzy. Użytkownicy Twittera przypominali m.in. wypowiedź Wojciecha Cejrowskiego z 2013 r., która padła w wywiadzie dla "Vivy".

- Nie ma możliwości wychowania niesfornego chłopca na porządnego kawalera bez kar cielesnych - mówił wówczas Wojciech Cejrowski.

- Ci debile, którzy zakazują rodzicom stosowania środków adekwatnych do sytuacji, muszą zostać obaleni razem z ich wymysłami i razem z Unią Europejską. To całe barbarzyństwo z odbieraniem rodzicom dzieci przez państwo to komuna, przemoc, dyktatura - wyliczał publicysta.

Rzecznik Praw Dziecka milczy

Dzień po publikacji zdjęcia zwróciliśmy się do biura prasowego Rzecznika Praw Dziecka o komentarz.

W e-mailu zacytowaliśmy wypowiedź Wojciecha Cejrowskiego dotyczącą kar cielesnych, wspomnieliśmy także o tym, że w sieci wciąż można obejrzeć nagrania pokazujące Cejrowskiego palącego unijną flagę. W końcu przypomnieliśmy o tym, że Wojciech Cejrowski nazywał osoby LGBT "pederastami" lub "pedziami" i przekazywał też w mediach fałszywe informacje, mówiąc m.in., że "Hillary Clinton rozpuszczone w kremie rączki i nóżki dziecka smarowała sobie na nosek".

Poprosiliśmy też o komentarz, czy Rzecznik Praw Dziecka uważa Wojciecha Cejrowskiego za osobę, na której powinny wzorować się młode pokolenia i co Rzecznik Praw Dziecka rozumie przez pojęcie "prawi ludzie".

Mimo upływu dwóch tygodni nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Nasze kilkukrotne telefony do biura prasowego nie przyniosły rezultatu, urzędnicy nie byli w stanie przekazać żadnej konkretnej informacji. W piątek po południu uprzedziliśmy dyrektora biura prasowego RPD Rafała Drzewieckiego, że w poniedziałek po godz. 12 planujemy publikację tekstu. Mimo to odpowiedź nie nadeszła.

W ostatnich dniach Mikołaj Pawlak znajdował jednak czas dla innych mediów. Wypowiadał się m.in. w reportażu dla "Interwencji" Polsatu opublikowanym w sieci 26 sierpnia.