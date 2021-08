Przełożenie wyborów samorządowych to decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Zapadła ponad rok temu

Szczegóły tego pomysłu opisał "Dziennik Gazeta Prawna". Gazeta.pl potwierdziła te doniesienia dziennika w swoich źródłach. Sprawa ma dwa aspekty: logistyczny i polityczny. Logistyczny dlatego, że łączenie bądź przeprowadzanie dwóch wyborów - samorządowych i parlamentarnych - jest trudne. A polityczny, bo w wyborach samorządowych PiS wypada gorzej niż w ogólnopolskich. Zatem jeśliby najpierw odbyły się samorządowe, a zaraz potem parlamentarne, to w dniu ważniejszych dla PiS wyborów do Sejmu partia Jarosława Kaczyńskiego występowałaby w roli słabnącej siły, co źle odbiłoby się na wyniku PiS i groziło utratą władzy.

Napisanie nowelizacji ustawy to zadanie bardzo proste, ale już przeforsowanie jej w parlamencie wymaga ogromnej mobilizacji i lojalności posłów Kukiz’15, a to - przy wybuchowym charakterze rockmana - nigdy na 100 proc. nie jest pewne.

Wrzesień i uchwalanie ustaw Polskiego Ładu będzie jasnym znakiem, czy nowa większość - po wyrzuceniu z rządu Porozumienia Jarosława Gowina - krzepnie. Jak słyszymy w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego, gdy wrześniowe posiedzenia Sejmu przebiegną po myśli PiS, czyli partia ta będzie wygrywać kluczowe głosowania, to będzie zielone światło, że można składać i forsować projekt o wydłużeniu kadencji samorządowców o pół roku, by kolejne wybory samorządowe odbyły się na wiosnę 2024 r.

PiS chce przełożyć wybory samorządowe, tłumaczy to "kumulacją terminów"

Jesienią 2023 roku planowane są zarówno wybory samorządowe, jak i parlamentarne, dlatego Prawo i Sprawiedliwość rozważa przesunięcie tych pierwszych na wiosnę kolejnego roku. - Trudno będzie zorganizować wszystko w jednym czasie, ludzie mogą się w tym pogubić. Dlatego przygotujemy ustawę wydłużającą obecną kadencję samorządów, np. o pół roku - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" polityk PiS. "DGP" podkreśla, że zmiana terminarzu wyborczego może spowodować, że rozpoznawalni samorządowcy będą startować w wyborach parlamentarnych, ale jednocześnie dla partii Kaczyńskiego taka zmiana może być korzystna.