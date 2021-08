Grodzki mówił, że trzeba zmniejszyć liczbę szpitali. Posłanka PiS: A reszta dla kolesi. Stare wraca

W czasie Campusu Polska Przyszłości padły słowa, które wywołały sporo kontrowersji. Tomasz Grodzki mówił, że w kwestii liczby szpitali Polska powinna wziąć przykład z Danii. - Ze 132 szpitali mają teraz 16 placówek. Nikt nie stracił pracy. Personel jest zadowolony, a pacjenci plasują medycynę duńską na trzecim miejscu w świecie. Oddzielono służbę zdrowia od polityki. To było trudne, ale konieczne - powiedział. - Według duńskiego przykładu w Polsce powinno być około 130 szpitali na 40 milionów mieszkańców, a jest prawie tysiąc takich placówek "bez ludzi, bez sprzętu". I jak tak będzie dalej, to nic z tego nie będzie - dodał.

Grodzki o szpitalach, Nitras o Kościele. Słowa wywołały kontrowersje

Burzę spowodowała również wypowiedź Sławomira Nitrasa o Kościele katolickim. - Mam takie poczucie, że w ostatnich sześciu-siedmiu latach Kościół wypowiedział trochę posłuszeństwo temu państwu, złamał pewien standard, który w państwie obowiązuje - dodał. Dlatego nie wiem, czy nam jest potrzebny przyjazny rozdział Kościoła od państwa? A może potrzebna jest jakaś kara za to zachowanie? Np. nie wiem, czy powinniśmy utrzymać religię w szkołach - zaznaczył poseł KO. W jego ocenie w pewnym momencie dojdzie do ograniczenia roli Kościoła w Polsce, bo niedługo katolicy staną się mniejszością. - Dobrze, żeby to się stało w sposób niegwałtowny, racjonalny, a nie zasadzie pewnej zemsty. Na zasadzie: to jest uczciwa kara, za to, co się stało. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego, że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zdarzy - mówił Nitras.

"Stare wraca"

Do powyższych wypowiedzi odniósł się Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz. "Tusk mówił o moralności i skuteczności. Brakowało pomysłu na realizację, aż dziś się pojawił: Nitras 'opiłować katolików'; Grodzki 'mamy 1000 szpitali, powinno być około 130'" - napisał na Twitterze. "No to mamy już program PO - nowy pomysł na Polskę. 136 szpitali a reszta... dla kolesi. Stare wraca. Ciekawe co na to pacjenci oraz lekarze, pielęgniarki, ratownicy walczący godną pracę i płace" - stwierdziła z kolei Józefa Szczurek-Żelazko, posłanka PiS.

