Przemysław Czarnek: Ja nie mam żadnych przywilejów jako katolik

Campus Polska Przyszłości w Olsztynie rozpoczął się w piątek 27 sierpnia w godzinach popołudniowych. Z kolei końca dobiegnie przed południem w czwartek 2 września.

Przemysław Czarnek krytykuje słowa Sławomira Nitrasa: Maski opadły całkowicie

"Maski opadły całkowicie. Jeden z głównych celów PO i jej starego (nowego) szefa jest zupełnie oczywisty: dechrystianizacja Polski na wzór tego co się dzieje na Zachodzie. Kto wam to zlecił?" - napisał Przemysław Czarnek 29 sierpnia na Twitterze, reagując na słowa polityka.

Przemysław Czarnek do swojego tweeta dołączył również film. To fragment wypowiedzi Nitrasa, w której polityk stwierdza, że "w perspektywie czasu dojdzie do ograniczenia roli Kościoła w państwie". - Powiem więcej: uważam, że dojdzie za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością. Staną się realną mniejszością, nie mniejszością, że będzie kogoś innego więcej, ale nie będą większością. I muszą się z tym nauczyć żyć. I wtedy chyba to będzie w jakiejś realnej takiej społecznej proporcji - mówił Sławomir Nitras.

Przemysław Czarnek: Jesteśmy narodem zwycięzców

- Wydaje się, że ... ale dobrze, żeby stało się to, mówiąc uczciwie, w sposób nie gwałtowny, żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty, ale na zasadzie: to jest uczciwa kara za to, co się stało, musimy was opiłować z pewnych przywilejów dlatego, że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę jeżeli się cokolwiek zmieni - dodał Sławomir Nitras.

"Taka sama argumentacja jak Julii Brystygier z UB, tow. Radkiewicza z MBP, Gomułki itp. Czasy się zmieniają, ale nie PO i Nitras" - dodał Przemysław Czarnek w kolejnym wpisie na Twitterze.

To jednak nie wszystko. Przemysł Czarnek do wypowiedzi Sławomira Nitrasa odniósł się również 30 sierpnia w rozmowie z Radiem Lublin,- Pan Bóg jak kogoś chce ukarać, to mu rozum odbiera i chyba mamy do czynienia z tym przypadkiem - skomentował Przemysław Czarnek.

W opinii szefa resortu edukacji "jeśli Nitras nie ma tolerancji wobec wyznania i religii katolickiej, wyznawanej przez zdecydowaną większość Polaków, to znaczy, że występuje przeciwko Polsce i Polakom". - Ja myślę, że nie trzeba nic robić, tylko nagłaśniać pana Nitrasa, który szkodzi Polsce, szkodzi Polakom w sposób jednoznaczny, ale też jednocześnie pokazuje, jaki jest program Platformy Obywatelskiej. Przecież państwo nie wyobrażacie sobie, że to był przypadek - mówił Przemysław Czarnek i dodał, że "to jest program Platformy Obywatelskiej - niech Polacy wiedzą, że Platforma ma program prosty: dechrystianizacja i opiłowanie katolików".

- Donald Tusk po powrocie do polityki od czerwca już kilkakrotnie mówił o Kościele i kilkakrotnie wyjawiał swoje autentyczne i rzeczywiste plany w tym względzie. Zresztą przypomnijmy również, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego poklepywał po plecach pana Jażdżewskiego - mówił Czarnek, twierdząc, że te słowa Nitrasa nie są kwestią przypadku. - Być może powiedział to w innych słowach, niż oni by tego chcieli - nie chcieliby aż tak mocno. Natomiast konsekwentna kontynuacja tego programu jest co najmniej od 2018 roku. Platforma Obywatelska na czyjeś zlecenie wykonuje program który był zrealizowany w Europie Zachodniej z powodzeniem - dechrystianizacja, wyciągnięcie ludzi z Kościoła i opiłowanie katolików z jakichś przywilejów - stwierdził Czarnek.

- Pan ma jakieś przywileje, panie redaktorze? - pytał Czarnek w Radiu Lublin. - Ja nie mam żadnych przywilejów jako katolik - stwierdził.

Odpowiedź Sławomira Nitrasa na burzę medialną. Głos zabierają politycy

Słowa Sławomira Nitrasa wywołały burzę w mediach społecznościowych. Na temat jego wypowiedzi pisało na Twitterze wielu polityków - m.in. euro poseł Joachim Brudziński, który na Twitterze stwierdził, że „Nitras zapowiada "piłowanie" katolików w Polsce. Łaskawie nazywa to sprawiedliwością, a nie zemstą. No cóż, pozostaje nam się tylko za niego modlić, bo w tym "szczególnym" wypadku już tylko modlitwa i cud mogą pomóc".

Polityk Sławomir Nitras stwierdził jednak, że mimo iż jego słowa wywołały burzę, nie żałuje ich, ale na antenie Polsat News wyjaśnił kilka kwestii. - Ja mówiłem o tym, że dzisiaj rzeczywiście Kościół cieszy się w Polsce, moim zdaniem, nadmiernymi przywilejami i Kościół sobie uzurpuje prawo - mówił. - Ja generalnie jestem katolikiem, jestem tak wychowany, choć bardzo mi się nie podoba polityka, którą uprawia Kościół, hierarchia kościelna, szczególnie dzisiaj. Natomiast bronię i bardzo chciałbym jako polityk, jako poseł, jako Polak, jako obywatel bronić praw ludzi, którzy myślą inaczej - wyjaśniał Sławomir Nitras.

- Troszeczkę może świadomie chciałem sprowokować, bo mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Kościół czy hierarchia katolicka, im się wydaje, że będą mówić innym, jak ma żyć ogół – dodał polityk. Za przywileje kościoła uznaje "przywileje finansowe, że oni dostają ziemię za darmo, setki tysięcy hektarów ziemi". - I potem jeszcze oni nam wtłaczają tę swoją ideologię do głowy, która z chrześcijaństwem, z Jezusem Chrystusem ma niewiele wspólnego, i wtłaczają wszystkim. Wydaje mi się, że tu gdzieś trzeba postawić tamę - mówił poseł.

Przemysław Czarnek zapowiada podwyżki dla nauczycieli. "Miliardy złotych"

Zdaniem Sławomira Nitrasa kościół nie powinien mieć nadmiernych przywilejów. - Na przykład po tym, kiedy Kościół dzisiaj tak naprawdę nie jest lojalny wobec państwa, tylko jest lojalny wobec jednej partii politycznej, uważam, że dyskusja, czy wszyscy mamy finansować religię w szkołach, to jest absolutnie dyskusja o tym, czy nie należałoby z pewnych przywilejów Kościoła odpiłować - stwierdził polityk.

Z kolei Władysław Kosiniak-Kamyszk i Borys Budka stwierdzili na Twitterze, że w Polsce nie ma miejsca na wykluczanie osób ze wspólnoty ze względu na ich wyznanie, a Polskę trzeba odbudować po tym, jak "niszczy ją obecna władza".