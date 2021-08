Zobacz wideo Lodowce w Arktyce topnieją. Jak zmiany wpłyną na resztę świata?

Jesienią 2023 roku planowane są zarówno wybory samorządowe, jak i parlamentarne. - Trudno będzie zorganizować wszystko w jednym czasie, ludzie mogą się w tym pogubić. Dlatego przygotujemy ustawę wydłużającą obecną kadencję samorządów, np. o pół roku - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" polityk PiS. "DGP" podkreśla, że zmiana terminarzu wyborczego może spowodować, że rozpoznawalni samorządowcy będą startować w wyborach parlamentarnych, ale jednocześnie dla partii Kaczyńskiego taka zmiana może być korzystna.

Przełożenie wyborów samorządowych? PiS ma w tym interes polityczny

Opozycja, za którą stoi wielu znanych prezydentów miast, mogłaby uzyskać w głosowaniach samorządowych dobre wyniki. - I wtedy, gdybyśmy nie zmienili kolejności głosowań, z marszu wchodzi w wybory parlamentarne jako umowny zwycięzca, a my jako umowni przegrani. Nie chcielibyśmy tego - stwierdził jeden z polityków PiS w rozmowie z "DGP".

Na zmianę terminu wyborów przychylnie patrzy również Krajowe Biuro Wyborcze - zmniejszyłoby to komplikacje wynikające z niemal jednoczesnej organizacji wyborów samorządowych i parlamentarnych. Magdalena Pietrzak, szefowa KBW, w rozmowie z "Dziennikiem" zaznaczyła, że byłoby to trudne również dla wyborców, którzy zostaliby narażeni na szum informacyjny. - Obawiam się, że powstałoby też spore zamieszanie, wyborcy by się mylili, mogłoby być wiele protestów, dlatego odsunięcie wyborów w czasie warto rozważyć - podkreślił były szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.

