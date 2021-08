Najnowszy sondaż. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej "ratuje" PiS. Wzrost poparcia

Według badania przeprowadzonego przez IBRiS wynika, że PiS ma 35 proc. poparcia wśród obywateli, a tym samym notuje wzrost względem ubiegłego miesiąca o 2 punkty procentowe. Wygląda na to, że kontrowersje związane z ustawą lex TVN, reasumpcją głosowania czy kryzysem imigracyjnym na granicy polsko-białoruskiej nie wpłynęły na zmianę sił. - Wiele się musiało wydarzyć, żeby nic się nie zmieniło - powiedział szef IBRiS Marcin Duma w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Dziennik wprost skazuje, że "uchodźcy ratują PiS".

Drugą najczęściej popieraną przez obywateli partią jest Platforma Obywatelska, która osiągnęła 25,7 proc., zaliczając tym samym niewielki spadek. Na trzecim miejscu znalazły się Polska 2050 - również z niewielkim spadkiem poparcia i Lewica - ze wzrostem o ponad 2 punkt proc., na te partie zagłosowałby co dziesiąty Polak (10 proc. badanych wskazał partię Hołowni i tyle samo Lewicę). Z kolei Konfederację popiera 6 proc. ankietowanych i tym samym zyskała 1 punkt proc.. Na PSL zagłosowałoby 4 proc. ankietowanych, co oznacza, że poparcie dla partii Władysława Kosiniaka-Kamysza spało o jeden punkt proc. Względem badań przeprowadzonych przez IBRiS w lipcu spadła liczba osób, które nie wiedzą, na kogo oddałyby głos w wyborach, wówczas było to 11,8 proc., a w sierpniu 9,2 proc. A 54 proc. respondentów wskazało, że poszłoby na wybory, gdyby odbywały się w miniony weekend.

Sondaż CBOS: PiS odnotowuje niewielki spadek

Z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej w sierpniu wynika, że Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska uzyskałyby poparcie 34 proc. respondentów. Jest to spadek o dwa punkty procentowe względem poprzedniego badania. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), na którą zagłosowałoby 18 proc. ankietowanych, poparcie dla KO wzrosło o 2 punkty proc. względem poprzedniego badania.

Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 z wynikiem 11 proc. i spadkiem o 2 punkty proc. Gdyby w sierpniu zostały zorganizowane wyborcy na Lewice i Konfederację zagłosowałoby po 6 proc. obywateli. Z kolei na PSL-Koalicja Polska oddałoby głos 3 proc. ankietowanych, jeszcze mniej zagłosowałoby na Kukiz'15 - 1 proc., a na Porozumienie Jarosława Gowina - 0,5 proc.. Badania CBOS przeprowadzono między 16 a 26 sierpnia 2021 roku.