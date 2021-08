Campus Polska Przyszłości. Pytania od uczestników były ustawione? Jest odpowiedź Trzaskowskiego

Uczestnicy w wieku od 18 do 35 lat zadawali obu politykom pytania, które dotyczyły między innymi związków partnerskich, sytuacji osób z niepełnosprawnościami, a także sytuacji uchodźców i statusu języka śląskiego. Trzaskowski podkreślał, że przygotowując się do tego wydarzenia, odbył setki rozmów z młodymi ludźmi.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Trzaskowski, Donald Tusk - inauguracja Campusu Polska Przyszłości

Campus Polska Przyszłości. Rafał Trzaskowski: Pytania absolutnie nas zaskoczyły

- My oczywiście pytaliśmy młodych ludzi o to, jakie mniej więcej pytania chcą zadawać. Pytaliśmy, żeby wiedzieć, jaki będzie ton, ale większość tych pytań to były pytania, które nas absolutnie zaskoczyły - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. - Zresztą to widać, tutaj nie da się przygotować tych pytań. Tutaj po prostu krąży mikrofon. A zresztą zapytajcie tych młodych ludzi, czy ktokolwiek z nimi cokolwiek ustalał - dodał.

"Społeczne liczenie szabel". Campus Polska to nowe otwarcie i dla Trzaskowskiego, i dla PO

- Jeżeli ktoś wczoraj miał wrażenie, że te pytania były ustawione, no to chyba kompletnie nie rozumie rzeczywistości, bo nawet nasze odpowiedzi wskazywały na to, że ustawione nie były - stwierdził Rafał Trzaskowski.

Campus Polska Przyszłości. "Ta debata świadczy o tym, że jesteśmy normalni"

Debata na Campusie była pierwszym wspólnym wystąpieniem Tuska i Trzaskowskiego po tym, jak były premier wrócił na polską scenę polityczną. W Olsztynie zebrało się prawie 1000 osób, które zgromadziły się na terenie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Inauguracja Campusu i pierwsze spotkanie zaczęło się od odtworzenia spotu z kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, który następnie pojawił się na sali i wygłosił krótkie przemówienie, poruszając m.in. temat zmiany klimatu i dyskryminacji. Zaraz potem polityk zapowiedział debatę z Donaldem Tuskiem. - Pytają mnie, co to będzie, czy będzie konfrontacja. Ta debata świadczy o tym, że jesteśmy normalni. Wyobrażacie sobie taką debatę Jarosława Kaczyńskiego z Suskim? Albo Błaszczakiem? - pytał Trzaskowski. Tak zaczęła się część, w której uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania politykom.

Przemysław Czarnek: Jesteśmy narodem zwycięzców

"Mnóstwo tematów, wiele ważnych, a często bardzo trudnych pytań. Dziękuję za każde z nich. Dziękuję też Donaldowi Tuskowi za to, że przez ponad dwie godziny wspólnie na nie odpowiadaliśmy. To była pełnokrwista, szczera debata o przyszłości. A to dopiero początek" - napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski.