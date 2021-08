Będą zmiany w rządzie. Wiceminister potwierdza. "Są konieczne"

Zobacz wideo Ludzie, muzyka i przytup. Emocjonalnie wyposzczeni artyści dają z siebie wszystko

Na antenie Polskiego Radia wiceszef MON wyjaśnił, że wynika to z kwestii organizacyjnych. Powiedział, że "bez wątpienia we wrześniu do zmian, jeżeli chodzi o rząd, dojdzie, dlatego że (...) dziś premier Mateusz Morawiecki, oprócz tego, że jest premierem polskiego rządu, to jest również ministrem rozwoju - pełni obowiązki ministra rozwoju i pełni również obowiązki ministra cyfryzacji". Z tego powodu - jak mówił wiceminister - "zmiany na pewno jakieś muszą zajść, przynajmniej (...) jeżeli chodzi o Ministerstwo Rozwoju".

Jakie zmiany w rządzie?

Kilka dni temu Jacek Gądek z Gazeta.pl informował, że jesienią planowana jest "dość dogłębna" rekonstrukcja rządu, ale decyzje o jej kształcie ma podejmować prezes PiS dopiero po powrocie z tradycyjnego sierpniowego urlopu. Jednak, jak dowiedział się nasz dziennikarz, sam Jarosław Kaczyński, wicepremier ds. bezpieczeństwa, chce odejść z rządu dopiero wiosną 2022 roku, a nie, jak początkowo zamierzał, pod koniec tego roku.

Onet podawał z kolei, że ze stanowiskami mają się pożegnać minister klimatu Michał Kurtyka (za spór z Czechami o kopalnię w Turowie) oraz minister rolnictwa Grzegorz Puda (przeciwko któremu buntują się rolnicy). Portal informuje również, że zdymisjonowany może zostać Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciwko COVID-19. Dwa niezależne źródła w PiS podkreśliły, że powodem ma być afera mailowa, czyli włamanie na prywatną skrzynkę mailową, której Dworczyk używał również w celach państwowych.

Nową szefową Ministerstwa Klimatu ma zostać Anna Moskwa, a ministrem rozwoju (fotel po zdymisjonowanym Jarosławie Gowinie) może zostać Marcin Ociepa - podaje portal. Zaznacza także, że możliwe, iż PiS przywróci resort sportu, który obecnie jest połączony z resortem kultury i dziedzictwa narodowego.

Politycy dementują doniesienia

Na antenie Polskiego Radia Wojciech Skurkiewicz zaapelował do dziennikarzy, "by nie rozpowszechniać fake'owych" informacji na temat możliwych zmian w rządzie. Ocenił, że sprawa rekonstrukcji służy dziennikarzom do "zapełnienia sezonu ogórkowego". Dodał, że podawane przez nich rewelacje "nie do końca mają potwierdzenie w faktach".

Z kolei Maciej Wąsik, zastępca Mariusza Kamińskiego w MSWiA, zaprzeczył doniesieniom portalu ws. zmiany zakresu kompetencji w resorcie. "Jak nieoficjalnie przyznają nasi rozmówcy - Kamiński ma być ostatnio w sporze ze swoim długoletnim zastępcą wiceministrem Maciejem Wąsikiem, którego pozbawił większości kompetencji. Tarcia nimi mają źle wpływać na pracę całego ministerstwa" - napisał Onet. Wąsik stwierdził, że zakres jego "obowiązków nie uległ zmianie ani o milimetr".