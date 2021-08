Wiceszef MSZ do dziennikarki TVN24: Wstyd mi, że w Polsce działa taka stacja jak państwa

W piątkowym wydaniu "Faktów po Faktach" prowadząca program Katarzyna Kolenda-Zaleska zapytała wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pawła Jabłońskiego, dlaczego ludziom cierpiącym na granicy polsko-białoruskiej nie można podać jedzenia i leków.

Zobacz wideo Przedstawiciel RPO: Każda z osób w Usnarzu wniosła o ochronę międzynarodową. Powinny zostać wpuszczone

Wiceszef MSZ do dziennikarki TVN24: Wstyd mi, że w Polsce działa tak stacja jak państwa

- Sam chciałbym znać odpowiedź na to pytanie. W niedzielę wysłałyśmy do Białorusinów ofertę takiej pomocy, wysłaliśmy konwój z pomocą humanitarną. Ci ludzie są na terytorium Białorusi - odparł polityk, a dziennikarka zapytała po chwili: Czy człowieczeństwo będziemy mierzyć w centymetrach?

- Niewygodne dla państwa jest to, że my mówimy o faktach, a państwo powtarzacie propagandę Alaksandra Łukaszenki. Bez żadnej żenady posługujecie się państwo materiałami propagandowymi białoruskich służb. Pokazujecie te materiały w waszej stacji informacyjnej. Dlaczego to robicie? Stajecie po stronie Łukaszenki - stwierdził Jabłoński.

Duda o opozycji: Wpisali się w bezczelną politykę władz białoruskich

- Proszę nas nie obrażać. My stajemy po stronie ludzi, którzy cierpią od 19 dni. A wy nie robicie dla tych ludzi nic. Nie pozwalacie podejść do nich księżom z jedzeniem, lekarzom. Chcecie doprowadzić do tego, ze ci ludzie umrą? - zapytała Kolenda-Zaleska.

- Chcemy doprowadzić do tego, by Polska nie została zalana falami migrantów, którzy są celowo przywożeni przez służby białoruskie z Iraku, nie z Afganistanu. Kłamiecie państwo regularnie, że są to ludzie z Afganistanu. Ta operacja [białoruskich służb - red.] jest opisana w mediach publicznie dostępnych. Dlaczego powtarzacie kłamliwie, propagandowe tezy Łukaszenki? Nie mogę tego zrozumieć - odpowiedział Jabłoński.

- Pan niedokładnie ogląda. To pan posługuje się jakąś propagandą, bo materiały, o których pan mówi, pokazaliśmy w materiale o akcji "Śluza". Dlaczego nie pozwalacie księżom podejść? - powtórzyła Kolenda-Zaleska.

Sterczewski o strażnikach: Prosili o pomoc dla tej grupy. Potem dostali rozkaz

- Jeżeli mamy granicę z państwem, które prowadzi wobec Polski wrogie, nieprzyjazne działania, to pozwolenie, by polscy posłowie, księżą, dziennikarze, aktywiści weszli na terytorium Białorusi, jest proszeniem się o to, by służby białoruskie tych ludzi zatrzymały.

- Nie wstyd panu, że katolicki kraj... - zaczęła dziennikarka

- Wstyd mi, że w Polsce działa tak stacja jak państwa. Wstyd mi, że działają dziennikarze, którzy wspierają Łukaszenkę - oznajmił wiceminister spraw zagranicznych.

- To po co pan do nas przychodzi? - zapytała prowadząca program.

- Chcę dotrzeć również do państwa widzów z informacją o tym, jaka jest rzeczywistość, a nie to, co państwo przedstawiacie od kilku dni, powtarzając tezy białoruskich służb. No naprawdę, jeśli mamy do czynienia z taką zmanipulowaną propagandą,, którą u państwa można zobaczyć jeden do jednego... To jest ten sam przekaz, który jest w mediach białoruskich, w Russia Today i Sputniku. To jest dokładnie to, o co chodzi Łukaszence - ripostował Jabłoński.