Terlecki o decyzji Dudy ws. "lex TVN": Wszystkiego można się spodziewać

Prezydent Andrzej Duda pytany przed kilkoma dniami w TVP Info o to, czy podpisze nowelizację tzw. ustawy medialnej, powiedział, że "jest to bardzo kontrowersyjne rozwiązanie".

Jak wyjaśniał, zawarte w ustawie przepisy są "niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów".

- Chodzi o dwa względy: pierwszy to kwestia własności prywatnej, do której wiadomo, jaki stosunek mają Amerykanie, a po drugie z uwagi na wartość wolności słowa, która w amerykańskich mediach jest bezwzględna - mówił prezydent.

11 sierpnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji medialnej dla nadawców z udziałem kapitału zagranicznego. Po zmianie koncesję będzie mógł otrzymać jedynie podmiot, którego siedziba znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego i który jest niezależny od osób, instytucji i firm spoza tego obszaru. Zmiana uderzyłaby m.in. w telewizję TVN24. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Ryszard Terlecki: Wszystkiego można się spodziewać

O ewentualne weto prezydenta w tej sprawie był pytany wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS. - No to mój Boże, to jest pytanie do pana prezydenta - stwierdził, cytowany przez tvn24.pl.

- Pan prezydent zdaje się zapowiadać, że mu się to nie do końca podoba, więc wszystkiego można się spodziewać - dodał.

- Spokojnie czekamy. Nie uzgadniamy weta z panem prezydentem - stwierdził Terlecki, odnosząc się do doniesień Onetu o tym, że ewentualne weto miało być uzgodnione przez Andrzeja Dudę z kierownictwem PiS.

Z ustaleń portalu Gazeta.pl wynika, że weto ze strony Andrzeja Dudy jest wysoce prawdopodobne.