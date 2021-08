Zobacz wideo Przedstawiciel RPO: Każda z osób w Usnarzu wniosła o ochronę międzynarodową. Powinny zostać wpuszczone

Mateusz Morawiecki był gościem TVP Info, na którego antenie wypowiedział się na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Premier wspominał między innymi o "wojnie hybrydowej", próbie wymuszenia przyjęcia przez Polskę "nie wiadomo jakiej liczby" migrantów, czy "haniebnym obrażaniu" funkcjonariuszy Straży Granicznej przez polityków.

Morawiecki o kryzysie migracyjnym na granicy z Białorusią: To wojna hybrydowa

- Cały czas mamy do czynienia ze swego rodzaju prowokacją wykonywaną przez reżim pana Łukaszenki i jest to również swego rodzaju wojna hybrydowa, atak hybrydowy. Próba zmuszenia Polski do przyjęcia nie wiadomo jakiej liczby [...] imigrantów - podkreślił na wstępie premier. Jego zdaniem prezydent Białorusi stara się zdestabilizować sytuację przy polsko-białoruskiej granicy. - My do tego oczywiście nie dopuścimy i, żeby było jasne, jeszcze dodatkowo wzmocnimy tę granicę przez budowanie specjalnego ogrodzenia zabezpieczającego - wyjaśnił, a następnie zwrócił się do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którym podziękował za "bardzo dobrą pracę". - Możemy być dumni, że tak znakomicie strzegą tej granicy - podkreślił.

Ekspert: Jestem zdumiony. Obserwujemy polityczną grę wokół ludzi na granicy

- Funkcjonariusze są w sposób haniebny obrażani przez niektórych polityków związanych z opozycją - wtrąciła prowadząca program, na co premier przyznał, że "słyszał wypowiedzi pana Frasyniuka czy pana Cimoszewicza". - To jest wyjątkowo niefortunne, mówiąc delikatnie, ponieważ pan Cimoszewicz wysługiwał władzy komunistycznej i Związkowi Radzieckiemu, co warto przypomnieć w tym miejscu, skoro ma czelność wypowiadać się w taki sposób.

Przypomnijmy, w rozmowie z "Wyborczą" Włodzimierz Cimoszewicz określił stawianie przez Polskę płotu na granicy jako "infantylne". - Dla mnie osobiście stawianie tego nieszczęsnego płotu jest pewnym symbolem: Polska oddziela się od tej Białorusi, której przez rok po sfałszowanych wyborach staraliśmy się tak pomóc, wspieraliśmy społeczeństwo. I dzisiaj raptem oddzielamy się drutem kolczastym - mówił. Następnie Cimoszewicz odniósł się do środków tymczasowych wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, który nakazał Polsce zapewnić uchodźcom żywność, opiekę medyczną, ubrania i w miarę możliwości tymczasowe schronienie. Zdaniem polityka "Polska zaczyna, także w tej sprawie, zachowywać się jak Rosja", która "słynie z niewykonywania wyroków Trybunału Praw Człowieka".

Usnarz Górny. Ks. Lemański próbował przekazać żywność i leki migrantom

Premier o staraniach udzielenia pomocy migrantom na granicy: Próba autopromocji

Prowadząca program pytała premiera także o "posłów, którzy próbują nielegalnie przekroczyć granicę". Jak opisywaliśmy niedawno, poseł Franciszek Sterczewski próbował dostarczyć migrantom koczującym na granicy pomoc rzeczową, został jednak zatrzymany przez Straż Graniczną. Zdaniem Morawieckiego gest polityka miałby być "próbą autopromocji". - Ale to oczywiście nie powinno mieć miejsca i zdecydowanie apeluję do wszystkich, ażeby dać spokojnie pracować naszym służbom, które dobrze chronią naszą granicę - podkreślił. Na koniec premier dodał, że o azyl czy status uchodźcy imigranci mogą ubiegać się na terytorium Białorusi, "ponieważ Białoruś jest sygnatariuszem konwencji ds. uchodźców".