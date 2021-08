RPO wnioskuje o wyłączenie sędziów TK z orzekania ws. prawa unijnego. Chodzi m.in. o Pawłowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o wyłączenie sędziów: Krystyny Pawłowicz, Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka z orzekania ws. zgodności z Konstytucją RP przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Rzecznik uzasadnia to brakiem bezstronności i wątpliwościami co do legitymacji tych sędziów.

