"13-letni Fawad w trakcie próby ewakuacji zagubił swoją rodzinę. Został uratowany w niezwykle trudnych warunkach przez polskich żołnierzy" - podał na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk.

Jak dodał szef KPRM, żołnierze od niedzieli starają się odnaleźć bliskich Fawada.

Michał Dwroczyk zaznaczył, że informacja o poszukiwaniach trafiła już do organizacji pozarządowych. Zaapelował o udostępnianie wpisu i "wspólne zaangażowanie".

Ewakuacja z Afganistanu

We wtorek przed południem w Warszawie wylądował kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Jak informował wiceszef MSZ Marcin Przydacz, na pokładzie było ponad 100 pasażerów. Dotąd udało się ewakuować do Polski w sumie 750 osób. To Polacy oraz Afgańczycy, którzy współpracowali w ostatnich latach z polskim wojskiem i dyplomatami, a także z sojusznikami Polski.

Ewakuacja USA z Afganistanu do 31 sierpnia? "Trudno mi to sobie wyobrazić"

W Afganistanie trwa wyścig z czasem, bo ewakuacja powinna zakończyć się 31 sierpnia. Część krajów Europy naciska na przedłużenie tego terminu, ale rzecznik talibów oświadczył, że przedłużenie ewakuacji będzie się równać z okupacją Afganistanu i zagroził konsekwencjami.