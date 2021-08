"To jest podłe szczucie i metody po prostu faszystowskie" - tak traktowanie migrantów na granicy polsko-białoruskiej skomentował w mediach społecznościowych poseł KO Franciszek Sterczewski. Nawiązał w ten sposób do przenośnych toalet przywiezionych dla funkcjonariuszy. Grupa migrantów wciąż jednak nie ma dostępu do sanitariatów i bieżącej wody.

