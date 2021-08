Prawie 6 mln na promocję Funduszu Odbudowy. Najwięcej pieniędzy trafiło do TVP i Polsatu

Zobacz wideo Tusk kpi z Kaczyńskiego i PiS-u, przyznaje się do błędu, a potem stwierdza: Wygrywałbym wybory przez 100 lat

W lipcu posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński zwrócili się do Kancelarii Premiera o informację dot. kosztów kampanii promocyjnej Funduszu Odbudowy. Szef komitetu stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber poinformował, że kosztowała ona KPRM dokładnie 5 962 337,88 zł. "Zależy nam, aby informacja o perspektywach na rozwój naszego kraju dotarła do wszystkich mieszkańców Polski. Warto podkreślić, że środki, które wywalczył rząd Mateusza Morawieckiego, to nie są abstrakcyjne środki europejskie" - napisał, jak podaje Onet, Schreiber.

Najwięcej pieniędzy otrzymały TVP i Polsat

Problem w tym, że Polska do dziś nie otrzymała ani złotówki z tych "wywalczonych" pieniędzy. - Portugalia, Luksemburg i Belgia otrzymały już miliardy euro z Funduszy Odbudowy. Ale nic się nie dzieje z polskim KPO [Krajowym Planem Odbudowy - przyp. red.]. Dlaczego rząd nie jest w stanie go uzgodnić i uzyskać akceptacji Komisji Europejskiej? Co z mieszkaniami na wynajem i inwestycjami w zdrowie? Na razie hasło "770 miliardów dla Polski" to tylko propaganda rządowa na billboardach i w spotach telewizyjnych oraz radiowych - powiedział Onetowi Dariusz Joński.

Ile pieniędzy na promocję dostały poszczególne stacje radiowe i telewizyjne?

Telewizja Polska - 1,53 mln zł,

Polsat - 1,53 mln zł,

TVN - 999 tys. zł,

RMF FM - 519 tys. zł,

Time S.A. (m.in. Eska i VOX FM) - 519 tys. zł,

Polskie Radio - 500 tys. zł,

TV Trwam - 249 tys. zł,

TV Republika - 100 tys. zł.

Kiedy Polska otrzyma pieniądze? Nie wiadomo

Jak informowaliśmy na Gazeta.pl, polski rząd wciąż ma nadzieję, że Unia Europejska szybko przekaże naszemu krajowi środki na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda twierdzi, że piłeczka jest po stronie Komisji Europejskiej.

- Mobilizujemy Komisję Europejską, żeby te działania w stosunku do Polski, do polskiego KPO, były jak najszybsze, bo mamy ten komfort, że dokument został już wynegocjowany, uzgodniony. Dzisiaj tylko po stronie Komisji Europejskiej leży jego zatwierdzenie i przekazanie do kolejnych gremiów, które muszą w tej procedurze zatwierdzenia uczestniczyć - stwierdził w wywiadzie dla TV Republika.

