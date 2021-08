Duda: Wspieramy Ukrainę, która będzie państwem silnym. Staram się realizować to jako prezydent

Zobacz wideo "Możemy się spodziewać, że do naszego kraju przybędzie bardzo dużo Afgańczyków"

W poniedziałek Andrzej Duda rozmawiał w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Polityk spotkał się również z mieszkającymi tam Polakami. - Jest dla mnie wielką satysfakcją, że brałem udział w zainicjowaniu Platformy Krymskiej, tego niezwykle ważnego politycznego forum, na którym wspólnota międzynarodowa mówi o integralności terytorialnej Ukrainy i nawołuje do przywrócenia jej. Dzisiaj tematem naszej dyskusji były przede wszystkim Krym i Sewastopol. Ważne jest, także dla Polski, aby Ukraina odzyskała swoją integralność terytorialną - podkreślił Duda. Jak zaznaczył, wiele państw przysłało swoich przedstawicieli, a w sporej części byli to prezydenci.

- Mieliśmy dzisiaj bardzo dobrą dyskusję, która, wierzę, przyczyni się w przyszłości do pozytywnego dla Ukrainy rozwiązania problemu Krymu. Ten problem jest oczywiście złożony. To nie tylko kwestia terytorialna, ale też problem ludzi, którzy są więzieni - dodał.

Andrzej Duda w Kijowie: Krym to Ukraina, nie ma zgody na odmienną narrację

"Wspieramy Ukrainę, która będzie państwem silnym, żyjącym w pokoju z Polską"

Andrzej Duda podziękował Polakom mieszkającym w Ukrainie za "podtrzymywanie polskości". - Chcę w imieniu Rzeczypospolitej podziękować za dzieło, które realizujące. Jesteście Polakami, którzy żyją tutaj na swojej ojcowiźnie. (...) Dziękuję, że pamiętacie, że pierwotną ojczyzną waszych dziadków była właśnie Rzeczpospolita Polska - powiedział prezydent. Wspomniał również o Emilii Chmielowej, prezesce Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, która zmarła w kwietniu tego roku. - Była to osoba niezwykła o dużych zasługach dla polskich środowisk na obszarze Ukrainy. Wspaniała, może największa na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci lwowianka. Na zawsze będziemy pamiętali jej wielkie dzieło - podkreślił polityk.

Andrzej Duda podkreślił, że Polska będzie szukała rozwiązań dla nawet najtrudniejszych kwestii w relacjach z Ukrainą. - Nie zapomnimy o nich, proszę się nie martwić. Polskie władze nie zapominają o Wołyniu, o tych, którzy zostali tam pomordowani. To są bardzo trudne problemy i trudne rozmowy, ale one się toczą - zaznaczył. - Wolna i suwerenna Ukraina jest w absolutnie strategicznym interesie RP. Dlatego wspieramy Ukrainę, która będzie państwem silnym, żyjącym w pokoju z Polską, aby obie nasze gospodarki rozkwitały. Staram się realizować to jako polski prezydent - stwierdził Duda.

