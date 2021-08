RPO z apelem do Morawieckiego ws. uchodźców na granicy: Mają prawo ubiegać się o ochronę międzynarodową

Na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu miejscowości Usnarz Górny nadal koczuje grupa imigrantów. Według Straży Granicznej przy granicy znajdują się obecnie 24 osoby - dwudziestu mężczyzn i cztery kobiety z Afganistanu. Przebywają oni na terenie kontrolowanym przez stronę białoruską.

REKLAMA

Polskie władze oceniają, że obecność imigrantów to wynik świadomego działania władz białoruskich, które w ten sposób chcą destabilizować sytuację w krajach UE.

- Straż Graniczna kilkukrotnie interweniowała do strony białoruskiej, aby podjęli działania wobec grupy koczującej, wyraźnie podkreślam, po stronie białoruskiej. Rzeczywiście zaobserwowaliśmy, że strona białoruska w pierwszej kolejności zabrała kobiety i dzieci, potem jeszcze dwukrotnie przyjeżdżali i chcieli zabrać pozostałe osoby, ale ta grupa, którą obserwujemy, odmówiła pojechania ze stroną białoruską - mówiła w TVP Info podporucznik Anna Michalska, rzeczniczka Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Usnarz Górny. Straż Graniczna: Po stronie białoruskiej przebywają 24 osoby

Podporucznik Anna Michalska powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej, że według obserwacji strażników, białoruscy pogranicznicy dostarczali na miejsce jedzenie, napoje i papierosy - Obserwujemy, że wśród tych 24 osób są nowe twarze. Wszystko wskazuje na to, że około dziesięciu osób zostało w ostatniej dobie zabranych, a kilka osób - cztery lub pięć - dowieziono - mówiła rzeczniczka Straży Granicznej.

RPO z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego

Przedstawiciele biura Rzecznika Praw Obywatelskich w czwartek pojawili się z niezapowiedzianą wizytacją na granicy polsko-białoruskiej. Jak zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskiej Marcin Wiącek w liście do premiera Mateusza Morawieckiego, migranci zgłaszali funkcjonariuszom Straży Granicznej zamiar ubiegania się o ochronę międzynarodową.

"W chwilach, w których deklaracje te były wygłaszane, cudzoziemcy podchodzili do funkcjonariuszy SG, a ci usiłowali nie dopuścić do przekroczenia granicy, w sposób werbalny i niewerbalny wydając polecenia cofnięcia się" - napisał RPO, dodając, że strażnicy "wykonywali wobec cudzoziemców czynności służbowe", co oznacza, że migranci "znajdowali się pod jurysdykcją polskiej Straży Granicznej".

Poseł Lewicy o Usnarzu Górnym: Rozmawiałem ze strażnikami. Nikogo nie przepuszczą

Marcin Wiącek przypomniał, że zgodnie z postanowieniami konwencji genewskiej, prawo do ubiegania się w Polsce o status uchodźcy jest prawem konstytucyjnym i "nie może być w swej istocie ograniczane, ani przepisami ustaw, ani tym bardziej działaniem lub zaniechaniem ze strony organów państwa". W piśmie do premiera wymienił także m.in. Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jedną z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady.

"Każda osoba, która przebywając na granicy RP zgłosi funkcjonariuszowi SG wykonującemu wobec niej jakiekolwiek czynności służbowe zamiar przekroczenia granicy w celu ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową, powinna zostać wpuszczona na terytorium Polski, a funkcjonariusze właściwej miejscowo Placówki Straży Granicznej zobowiązani są przyjąć od niej odpowiedni wniosek" - podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zobacz wideo Premier o uchodźcach koczujących na granicy polsko-białoruskiej: Rozwiązaniem problemu tych osób nie jest wpuszczenie ich na terytorium Polski

"Sytuacja godzi w godność i podstawowe prawa"

Marcin Wiącek zaapelował do Mateusza Morawieckiego "o niezwłoczne podjęcie działań w celu rozwiązania sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i zapewnienie cudzoziemcom przebywającym w okolicy Usnarza Górnego, deklarującym zamiar ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową, możliwości złożenia stosownych wniosków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa".

"Chciałbym zwrócić uwagę Pana Premiera na szczególnie dramatyczne warunki, w jakich egzystuje wspomniana grupa cudzoziemców. Śpią na ziemi, nie mają dostępu do żadnych urządzeń sanitarnych czy bieżącej wody. Mają ograniczone ilości wody zdatnej do spożycia, żywności i środków higieny osobistej. Niezależnie od przyczyn, dla których cudzoziemcy znaleźli się na granicy polsko-białoruskiej, bez wątpienia znajdują się oni w sytuacji, która godzi w ich godność i podstawowe prawa człowieka" - czytamy w piśmie RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował też do premiera o "podjęcie pilnego dialogu z przedstawicielami władz Republiki Białorusi na temat niezwłocznego zapewnienia cudzoziemcom podstawowej pomocy w postaci wody, pożywienia, środków higieny, niezbędnych lęków, umożliwienia im dostępu do przenośnych toalet i w razie konieczności dostępu do opieki medycznej".

Rozporządzenie wiceszefa MSWiA. "Absurd prawniczy"

W piątek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik podpisał nowelizację rozporządzenia dotyczącego czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. W nowelizacji dodano dwa podpunkty.

Pierwszy z nich mówi o tym, że jeśli dana osoba nie ma np. prawa stałego lub czasowego pobytu, prawa do pracy lub wizy humanitarnej, "poucza się ją o obowiązku niezwłocznego opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polski". Takie osoby według rozporządzenia można "zawracać do linii granicy państwowej".

Adwokat: Mamy do czynienia z torturami. Polskie władze naruszają prawo

- Nie można uchylać konwencji genewskiej na podstawie rozporządzenia ministra. To jest jakiś absurd prawniczy. Tego rodzaju rozporządzenie po prostu nie może być stosowane. Jego stosowanie stanowi naruszenie konwencji genewskiej i jest rozpaczliwą próbą usprawiedliwienia nagannego zachowania funkcjonariuszy państwa polskiego - komentował w TVN24 adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

- Naszym obowiązkiem jest stosować prawo, które funkcjonuje w całej Unii, także zasadę "non refoulement", czyli zakaz zawracania ludzi, którzy poszukują ochrony i zasady regulujące rozpoznawanie wniosków o ochronę międzynarodową przez osoby, które powołują się na to, że są uchodźcami. My po prostu musimy te osoby przyjąć. Musimy dać im tymczasowo schronienie. Zbadać, czy rzeczywiście zachodzą przesłanki do udzielenia im statusu uchodźcy. Wtedy, w zależności od wyniku tego postępowania, pozostawić je w Polsce lub wydalić - dodał.