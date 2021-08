"Wiadomości" TVP znów manipulują słowami Tuska. Pokazano sondaż na temat "udręki i cierpienia"

Były premier podczas spotkania z Polakami w Nakle nad Notecią na początku sierpnia poruszył temat macierzyństwa. - Kobieta siłą rzeczy musi się o wiele, wiele razy więcej zastanowić, czy chce mieć dzieci w takim krajobrazie kulturowym i politycznym. Jeśli może być bita, poniewierana, jeśli nie będzie miała pracy, jeśli nie będzie żłobków, szpitali - mówił przewodniczący PO na temat powodów, dla których kobiety w dzisiejszej Polsce wstrzymują się z podjęciem decyzji o założeniu rodziny.

- Jak długo będzie rządziła ta ekipa Czarnków, Ziobrów, mizoginów, tutaj mi się tylko brzydkie słowa cisną, tak długo kobieta będzie miała poczucie, że jest drugim sortem, gorszą kategorią - mówił były premier. - I nie będzie miała wiary w to, że się zmieni ten model ciągle obowiązujący w wielu domach w Polsce, że ona musi się wszystkim zajmować. Że urodzenie dziecka, już nie mówiąc o dwójce, trójce, czwórce, to jest demograficznie fajna rzecz, ale dla kobiety jakże często to jest udręka na najbliższe 20 lat życia. Bo nie ma wsparcia, bo mąż jest przekonany, że jest OK, kiedy żona zaiwania od rana do wieczora, a on ma wzory postępowania od samej góry począwszy - wyjaśniał, uderzając w politykę społeczną obecnego rządu. Od tego momentu "Wiadomości" TVP zaczęły wykorzystywać wyrwane z kontekstu słowa o "udręce kobiet" jako argument przemawiający za rzekomą niechęcią Donalda Tuska do macierzyństwa.

"Wiadomości" ponownie uderzają w Tuska. Wypominają słowa o "udręce kobiet"

"Wiadomości" TVP krytykują Donalda Tuska ze wzmożoną siłą od kiedy zadeklarował, że wraca do polskiej polityki. Zrobił to w oficjalnym przemówieniu 3 lipca. Jak wyliczył "Newsweek", tego dnia jego nazwisko pojawiło się w głównym programie informacyjnym TVP1 36 razy, dzień później 35, a 5 lipca aż 41 razy.

Wyrwane z kontekstu słowa Donalda Tuska o tym, że "macierzyństwo to udręka" pojawiały się w ostatnich dniach w "Wiadomościach" wielokrotnie. 8 sierpnia pisaliśmy o ministerce rodziny i polityki społecznej Marlenie Maląg, która w programie TVP uznała, że "te słowa obrażają polskie kobiety".

W sobotę 21 sierpnia w programie prowadzonym przez Michała Adamczyka ponownie uderzono w lidera PO, tym razem wykorzystując sondaż przygotowany na zlecenie portalu braci Karnowskich.

- Słowa Donalda Tuska, według którego macierzyństwo to udręka dla matki, nie znalazły uznania w oczach Polaków - stwierdził prowadzący. - Dowodem na to jest sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes dla portalu wpolityce.pl - ogłosił Michał Adamczyk. Na dole ekranu w tym czasie wyświetlany był napis o treści: "Donald Tusk wbrew opinii większości Polaków".

Chwilę później oczom widzów ukazały się dwa wirtualne słupki, obok których stał prezenter.

Wiadomości TVP, screen z TVP1 TVP

- Według zdecydowanej większości badanych, bo aż 87 procent, macierzyństwo to "radość i szczęście" - opisywał wynik badania Michał Adamczyk. - Zaledwie 13 procent podziela opinię przewodniczącego Platformy, odpowiadając, że macierzyństwo jest "udręką i cierpieniem" - dodał.

Chwilę później zapowiedział kolejny materiał "o braku wyczucia społecznych nastrojów i rozmijaniu się z oczekiwaniami większości społeczeństwa", w którym kontynuowano krytykę Donalda Tuska.

Wiarygodność pracowni Social Changes

Należy zaznaczyć, że właścicielem pracowni Social Changes, która przeprowadzała sondaż, jest Marek Wojciech Grabowski, jednocześnie prezes Fundacji Mamy i Taty, która znana jest m.in. z kampanii "Nie zdążyłam zostać mamą". Pracownia nie jest certyfikowana w Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku. Social Changes na swojej stronie chwali się, że pracuje dla serwisu wpolityce.pl, który nazywa "jednym z czołowych mediów w Polsce".