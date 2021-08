- Z Afganistanu do Polski przyleciało dotąd pięć samolotów. Na ich pokładzie było ponad 260 ewakuowanych osób, w tym kilkoro obywateli polskich, ale przede wszystkim Afgańczycy, którzy w ciągu ostatnich lat współpracowali czy to z polskim kontyngentem, czy wcześniej z polską placówką dyplomatyczną - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, w sobotę wieczorem do Afganistanu wyleci kolejny polski samolot.

2 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl