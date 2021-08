"Lex TVN". Duda planuje powrót do "wielkiej polityki". "Przez siedzibę J. Kaczyńskiego" [KOMENTARZE]

"Nowogrodzka bagatelizuje sygnał z Pałacu Prezydenckiego. A, jak słyszymy w otoczeniu głowy państwa, Duda na serio chce zawetować 'lex TVN', gdy ustawa ta trafi na jego biurko w postaci takiej, w jakiej Sejm przekazał ją do Senatu lub zbliżonej" - ustalił dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek.

Gazeta.pl: Duda zawetuje "lex TVN" w obecnym kształcie

- Nawet trudno sobie wyobrazić, co trzeba byłoby zmienić w tej ustawie, żeby prezydent mógł ją podpisać - twierdzi osoba z otoczenia Andrzeja Dudy.

Według prezydenta - mówią źródła Gazeta.pl - kontrowersyjna nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji jest "szkodliwa" i "zagraża modernizacji armii". Co istotne, sygnał, że weto jest możliwe, Duda wysłał w czasie przemówienia 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego. Mówił wtedy nie tylko o dotrzymywaniu zobowiązań militarnych wynikających z przynależności do NATO, ale również tych o charakterze gospodarczym i handlowym, wynikających z umów dwustronnych. Nie jest tajemnicą, że "lex TVN" w obecnym kształcie uderzy przede wszystkim w grupę TVN, czyli jedną z największych amerykańskich inwestycji w Polsce. "Pacta sunt servanda - mówił Duda. Miał na myśli Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych Polski z USA z roku 1990" - pisze Gądek.

Andrzej Duda zawetuje "lex TVN". Tak chce wrócić do wielkiej polityki

Osoba z Pałacu: - Trudno o bardziej uroczysty moment i miejsce na deklarację. Andrzej Duda wysłał bardzo mocny sygnał do PiS o wecie, a jeśli w PiS nie zrozumieją tych słów prezydenta, to to weto będzie. Prezydent na pewno nie podpisze ustawy w takim kształcie.

Jak dodają źródła Gazeta.pl, weto ma być sposobem na "powrót Dudy do wielkiej polityki po rocznym od niej urlopie".

Duda zamierza zawetować "lex TVN". "Weto lex TVN będzie taką samą szopką jak 'dwa weta'"

Informację o tym, że opcja weta wobec "lex TVN" jest poważnie rozważana w Pałacu Prezydenckim, komentowali w mediach społecznościowych politycy i dziennikarze.

"Dochodzą słuchy z okolic Andrzeja Dudy, że chce zawetować "lexTVN" i w ten sposób wrócić do 'wielkiej polityki'. Trasa tego powrotu będzie przebiegała przez siedzibę J. Kaczyńskiego i na tym się ta wyprawa zakończy" - napisał na Twitterze poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz.

"Nie da się wrócić tam, gdzie nigdy się nie było" - oceniła europosłanka KO Magdalena Adamowicz.

"Weto lex TVN będzie taką samą szopką jak 'dwa weta'. Wtedy zatrzymali protesty, ale Sąd Najwyższy i tak wzięli. Teraz pozbyli się Gowina ustrojonego w minę buntownika, panu Dudzie stworzą szansę na wizytę w USA, a Kaczyńskiemu na dokończenie budowy autokracji z pomocą kasy z UE" - stwierdził Przemysław Szubartowicz, redaktor naczelny portalu wiadomo.co.