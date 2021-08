Morawiecki: Polska ewakuuje 300 obywateli Afganistanu, którzy współpracowali z NATO

Talibowie po niemal dwudziestu latach przejęli władzę w Afganistanie. W czasie błyskawicznej ofensywy w ciągu zaledwie kilku dni zdołali zdobyć większość miast i wkroczyć do Kabulu. Od kilku dni trwa ewakuacja obywateli różnych państw oraz Afgańczyków, którzy z nimi współpracowali. Działania podjęły m.in. USA, Wielka Brytania czy Polska. Sytuacja w Afganistanie jest z dnia na dzień bardziej dramatyczna. Amerykanie oświadczyli w środę wieczorem, że stracili kontrolę nad lotniskiem w Kabulu, a talibowie stają coraz agresywniejsi i brutalniejsi. Zaczynają polować na osoby, które współpracowały z zachodnimi kontyngentami i mścić się na ich rodzinach. Pukają do ich domów, przeszukują. Przedostanie się na lotnisko Afgańczyków, którzy chcą opuścić kraj, staje się coraz trudniejsze, bądź niemożliwe. Zatrzymują ich po drodze patrole uzbrojonych talibów.

Premier zapowiedział dalsze ewakuacje z Afganistanu

"Jestem po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Jens Stoltenberg. Ustaliliśmy, że Polska będzie odpowiedzialna za operację ewakuacji i zapewnienia bezpiecznego transportu dla 300 obywateli Afganistanu, którzy współpracowali w ostatnich latach z Sojuszem Północnoatlantyckim" - przekazał premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.

"Przewieziemy ich najpierw do Polski, a następnie do innych krajów NATO. Bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania sojusznicze i nie jest to nasze ostatnie słowo w kwestii udziału w operacjach Sojuszu związanych z kryzysem afgańskim" - dodał.

Talibowie szukają współpracowników NATO. Doniesienia o masakrze Hazarów

O rozmowie pisał w mediach społecznościowych również sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Podziękował on Polsce za zgodę na pomoc w dalszej ewakuacji Afgańczyków, którzy współpracowali z NATO.

130 osób ewakuowanych z Afganistanu jest już w Polsce

Jak informowaliśmy w Gazeta.pl, o godz. 2 w nocy w piątek (20 sierpnia) Warszawie wylądował kolejny samolot, na którego pokładzie znalazło się kilkadziesiąt osób ewakuowanych z Afganistanu. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk na antenie TVP1 przekazał, że lotem tym wróciła jedyna polska dziennikarka, która była w Afganistanie, Jagoda Grondecka. - Odegrała bardzo pozytywną rolę w czasie pomocy ewakuowanym Afgańczykom, za co pani redaktor należą się podziękowania - podkreślał.

- Wszyscy pozostali, poza lekarzem i ratownikiem medycznym, to obywatele Afganistanu. Łącznie jest w Polsce 130 osób ewakuowanych z Afganistanu. Na płycie lotniska czeka teraz blisko 100 osób na transport i dzisiaj w nocy powinny dotrzeć do Polski - dodał.

Biskup Samiec: "Silny kraj nie boi się grupki ludzi uciekających przed wojną"

Polityk już wcześniej zaznaczał, że największym problemem dla osób, które próbują wydostać się z Afganistanu, jest dotarcie na lotnisko, ponieważ utrudniają to talibowie.

- Na lotnisku są tylko trzy bramy kontrolowane przez wojska sojusznicze. Przed nimi są check pointy kontrolowane przez talibów. Ci talibowie czasami schodzą z nich, wtedy ludzie podchodzą do bram, tam są selekcjonowani przez żołnierzy i osoby pomagające w ewakuacji - tłumaczył. Dodatkowo przed bramami czasami dochodzi do strzałów. Wszystko po to, by "przepłoszyć zdeterminowany tłum".

Wiceszef MSZ Marcin Przydacz przekazał, że z Afganistanu zostali ewakuowani wszyscy Polacy. Dodał, że Afgańczycy, którzy są już w Polsce, mają zapewnioną odpowiednią opiekę. Wyjaśnił też, że te osoby znajdują się w specjalnym ośrodku i mają zapewnioną opiekę psychologiczną. Ewakuacja odbywa się mostem powietrznym pomiędzy Warszawą a Kabulem przez Uzbekistan.

