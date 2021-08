Gowin: Głosowałbym za wotum nieufności dla premiera Mateusza Morawieckiego

Na początku sierpnia Jarosław Gowin został zdymisjonowany z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii. Po tej decyzji Porozumienie opuściło koalicję rządzącą. We wtorek na stronie internetowej Porozumienia Jarosław Gowin zamieścił list do członków ugrupowania. W swoim piśmie stwierdził, że to PiS zerwało koalicję i zakończyło projekt Zjednoczonej Prawicy.

W piątek nawiązał do tych wydarzeń na antenie radia Wnet. - Zostaliśmy wypchnięci z rządu Zjednoczonej Prawicy za wierność programowi Zjednoczonej Prawicy - skomentował lider Porozumienia.

- Nie było w programie naszych partii drastycznej podwyżki podatków, nie było łamania zasad wolności czy pluralizmu mediów, nie było wreszcie takiej polityki, która prowadzi do kompletnej izolacji Polski na arenie międzynarodowej, a taki jest skutek "lex TVN" – oświadczył.

Przyznał jednak, że w programie rządu jest "wiele dobrych projektów, chociażby te, które przygotowywali ministrowie z Porozumienia".

Jarosław Gowin uważa, ze w sprawach gospodarczych "Prawo i Sprawiedliwość gwałtownie skręciło w lewo". - Rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu są popierane tylko przez jedno środowisko polityczne - partię Razem, czyli skrajną lewicę - stwierdził.

Polityk ocenił, że działania te burzą idee patriotyzmu gospodarczego, a także doprowadzą do pogłębienia się problemu drożyzny w Polsce.

– Rozwiązania podatkowe Mateusza Morawieckiego są bardzo szkodliwe dla polskiej gospodarki. Co więcej, uderzają precyzyjnie w mikro, małe i średnie firmy, czyli w polski kapitał - dodał Jarosław Gowin.

Zapytany, jak zagłosowałby ws. wotum nieufności dla premiera, przyznał: "Jestem głęboko rozczarowany tym, co pan premier zaproponował w kwestiach podatkowych i tu nie mam wątpliwości, że głosowałbym za odwołaniem".

Część współpracowników Jarosława Gowina wciąż jest w rządzie. We wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło, że Andrzej Gut-Mostowy oraz Grzegorz Piechowiak - obaj związani wcześniej z Porozumieniem - zostaną w resorcie, mimo iż ministrowie podali się do dymisji w geście solidarności z Jarosławem Gowinem.

Tego samego dnia szef rządu powołał Olgę Semeniuk na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.