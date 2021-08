Prezydium Sejmu nałożyło karę nagany na posła Łukasza Mejzę, który nie złożył wymaganego prawem oświadczenia majątkowego - ustalił portal tvn24.pl. Politykowi nie grozi jednak kara finansowa, bowiem nie jest posłem zawodowym. - Gdyby to był poseł opozycji, to domyślam się, że już byłoby gotowe zawiadomienie do prokuratury - ocenił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. "Kto z PISem głosuje do tego przePISów się nie stosuje" - tak sprawę Mejzy skomentował z kolei szef NIK Marian Banaś.

