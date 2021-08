- Wystosowałem w dniu wczorajszym pismo do pani rektor UAM z prośbą o zajęcie się tą sprawą, pilne zajęcie się tą sprawą, dlatego, że czy to będzie w Poznaniu, czy to będzie w Warszawie, czy to będzie w Lublinie, nie pozwolę jako Minister Edukacji i Nauki, żeby tego typu osoby nosiły miano akademików, nosiły miano nauczycieli akademickich - mówił w czwartek w Radiu Poznań minister Przemysław Czarnek.

Jak dodał, "cieszy go właściwa reakcja pana doktora". - Zaraz po moich słowach pan doktor stwierdził, że zlikwidował, skasował tego tweeta obelżywego pod adresem pana posła Kukiza i w ogóle polityków i że nie jest dumny z tego, co zrobił, ale to trochę za mało - stwierdził Przemysław Czarnek. Jak zaznaczył, "trzeba jeszcze przeprosić choćby pana Kukiza za to tragiczne zachowanie".

Wcześniej w TVP Info Czarnek przekonywał, że "ten naukowiec, który w ten sposób obrzydliwie wyrażał się pod adresem pana posła Kukiza, nie będzie na tej uczelni pracował".

"Mam prawo do własnych emocji"

W środę 11 sierpnia Sejm debatował na temat nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji nazywanej "lex TVN". Początkowo posłowie opozycji zdołali przegłosować wniosek o odroczenie posiedzenia do września, ale mimo to obrad nie zakończono. Posłowie PiS zebrali podpisy pod wnioskiem o reasumpcję głosowania, posłowie Kukiz'15 utrzymywali z kolei, że "pomylili się", głosując razem z opozycją za odroczeniem. Wniosek o odroczenie ostatecznie został odrzucony, a "lex TVN" przyjęty dzięki głosom posłów Kukiz'15 (poza Stanisławem Tyszką).

Sprawę skomentował na Twitterze dr Maciej Borkowski, pracownik Instytutu Filologii Germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nazwał Pawła Kukiza m.in. "gnidą", innych posłów natomiast "kundlami Kaczyńskiego". Konto, którym się posługiwał pracownik UAM, było dostępne jedynie dla osób, które poprosiły o zgodę.

Naukowiec przyznał w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że nie jest dumny ze swoich słów i tłumaczył, że w momencie ich pisania był silnie wzburzony. Dodatkowo podkreślał, że jego konto było anonimowe i nie znajdowały się w nim informacje o nazwisku czy miejscu pracy, dlatego jego słowa nie powinny być w żaden sposób wiązane z uczelnią. - Mam prawo do prywatności, do własnych emocji - mówił.

