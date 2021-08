Zapytaliśmy partie o liczbę członków. Tusk przyciągnął kilka tysięcy nowych, partia Hołowni się rozkręca

W lipcu zwróciliśmy się do kilkunastu partii politycznych z prośbą o szczegółowe informacje na temat liczby członków. Część ugrupowań odpisała, niektóre zareagowały dopiero po kolejnej prośbie, a jeszcze inne nasze pytania zlekceważyły.

Jednym z ugrupowań, które nie odniosło się do naszych pytań, było Prawo i Sprawiedliwość. Nie pomogło skierowanie zapytań także do wicerzecznika PiS Radosława Fogla i sekretarza generalnego partii Krzysztofa Sobolewskiego. Jak w styczniu informował portal Interia.pl, Prawo i Sprawiedliwość miało wówczas 45 tys. członków (przyrost o ok. 5 tys. w porównaniu do 2020 r.).

Informacji o liczbie członków nie udostępniła nam również Solidarna Polska. Odpisało nam za to Porozumienie. Jakub Lewandowski z biura krajowego przekazał nam, że według stanu na 22 lipca liczba członków wynosiła 3337, rok wcześniej była niewiele wyższa - 3380. W 2018 r. wynosiła niecałe 3 tys. Informacji za 2019 r. nie otrzymaliśmy.

PO: W lipcu ponad 2,7 tys. zgłoszeń

W przypadku Platformy Obywatelskiej liczba członków wynosi ponad 34,1 tys. (stan na 27 lipca). Biuro prasowe przekazało nam 3 sierpnia, że na formalne przyjęcie oczekuje ponad 2,7 tys. osób, które zgłosiły się w ubiegłym miesiącu. Przypomnijmy: 3 lipca na stanowisko lidera ugrupowania wrócił Donald Tusk.

Na koniec 2020 r. do PO należało ok. 33,3 tys. osób, w 2019 r. - 32,6 tys., a w 2018 r. - 32,4 tys.

Partia przekazała nam także szczegółowe dane o tym, ilu członków dołączyło, a ilu zrezygnowało z członkostwa. W tym roku (do lipca) z partii odeszło 344 osób, a dołączyło 1183. W ubiegłym roku odeszło 678, a dołączyło 1497. W 2019 r. zarejestrowano 1005 nowych członków, ubyło ich 511. W 2018 r. do partii zapisały się 422 osoby, a odeszły 762.

Politycy z PiS pięć razy częściej na antenie TVP niż ci z PO

Partia Zieloni, która razem z PO należy do Koalicji Obywatelskiej, ma 1522 członków. Jeszcze w 2018 r. było ich 513. W 2019 r., kiedy Zieloni wystartowali na listach Koalicji Obywatelskiej, do ugrupowania dołączyło 571 osób, a w 2020 r. - 348. Rocznie z partią rozstaje się średnio kilkadziesiąt osób.

Na nasze pytania nie odpowiedzieli pozostali koalicjanci PO - Nowoczesna i Inicjatywa Polska.

PSL: Podliczymy członków pod koniec roku

Rzecznik Nowej Lewicy Artur Jaskulski nie odniósł się do pytania, ilu członków liczy obecnie ugrupowanie. Z informacji, którą nam przesłał, wynika, że w ubiegłym roku SLD (przed połączeniem z Wiosną) liczyło 29,6 tys. osób, w 2019 r. - 32,8 tys., a w latach 2018 i 2017 - ok. 33,5 tys.

Lewica Razem, która razem z Nową Lewicą tworzy w Sejmie klub, przekazała nam, że liczba jej członków to blisko 3,1 tys. (stan na 20 lipca), a także nieco ponad 1 tys. sympatyków. W ubiegłym roku do partii należało 3 tys. osób, rok wcześniej 2,2 tys., a w 2018 r. - 2,3 tys.

W 2021 r. chęć dołączenia do Razem wyraziło 528 osób. Jednocześnie z członkostwa zrezygnowało (lub nie przeszło okresu próbnego) 370 osób.

"W 2020 roku do Razem dołączyło około 700 nowych osób. Jeśli chodzi o liczbę osób, które zgłosiły akces do partii to w okresie październik-grudzień 2020 (protesty przy okazji wyroku TK) było to ponad 500 osób" - poinformowali nas rzeczniczka Dorota Olko i członek Zarządu Krajowego Bartosz Grucela.

Polskie Stronnictwo Ludowe wielkie liczenie ma dopiero przed sobą.

"Jako Polskie Stronnictwo Ludowe liczenie członków przeprowadzamy co cztery lata, podczas każdej kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Liczebność członków naszej formacji w 2016 r. wynosiła 100 200 osób" - przekazał nam rzecznik ugrupowania Miłosz Motyka. Jak dodał, aktualna liczba członków będzie znana po kongresie zaplanowanym na koniec tego roku.

17 członków (według stanu na połowę lipca) należy do Polski 2050 Szymona Hołowni. Przypomnijmy, że partia została formalnie zarejestrowana w marcu tego roku.

Odpowiedzi na nasze pytania nie udzieliły Kukiz'15, Unia Europejskich Demokratów, KORWiN, Ruch Narodowy oraz Konfederacja Korony Polskiej.