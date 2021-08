Gowin o reasumpcji ws. "lex TVN". "Mieliśmy do czynienia z partyjniactwem w najgorszym wydaniu"

Zobacz wideo Czarnek do Budki: Będzie pan siedział! A Witek? Chwali się "kręgosłupem moralnym"

Opozycja chce odwołać Elżbietę Witek ze stanowiska. Powodem jest zarządzona przez nią reasumpcja głosowania podczas zeszłotygodniowego posiedzenia Sejmu. Polityczka tłumaczyła, że "zasięgnęła opinii pięciu prawników" na ten temat. Później okazało się, że są to opinie z 2018 roku i dotyczą zupełnie innych głosowań.

Według polityków partii opozycyjnych Witek złamała prawo. "Marszałek Witek tworzy nowe opinie, ale wyłącznie do obrony bezprawnej decyzji o reasumpcji. Żaden z autorytetów prawniczych nie zaryzykuje reputacji, więc sięga do ludzi Ziobry! Opinie sporządzają związani z resortowym Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości. Beneficjenci tej władzy!" - napisał Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.

Gowin: Reasumpcja była złamaniem najbardziej elementarnych standardów demokracji

W środę Jarosław Gowin podczas briefingu prasowego został zapytany o to, co zdarzyło się w Sejmie. - Wszyscy wiedzieliśmy, że na sali sejmowej złamane zostały dobre obyczaje parlamentarne. Natomiast dzisiaj coraz więcej wskazuje na to, że pani marszałek Witek, niestety, złamała prawo. Mówię to z ubolewaniem, ze smutkiem. Porozumienie zapewne w związku z zachowaniem pani marszałek Witek zdecyduje się poprzeć wniosek o jej odwołanie - powiedział

Poseł podkreślił, że "reasumpcja była co najmniej złamaniem podstawowych, najbardziej elementarnych standardów demokracji". - 11 sierpnia mieliśmy niestety do czynienia z partyjniactwem w najgorszym wydaniu - dodał.

Reasumpcja głosowania

Przypomnijmy, w zeszłą środę podczas posiedzenia Sejmu, na którym posłowie obradowali m.in. nad ustawą medialną, Władysław Kosiniak-Kamysz wyszedł z inicjatywą, by poddać pod głosowanie wniosek o odroczenie obrad do września. Opozycja je wygrała - niespodziewanie za odroczeniem posiedzenia zagłosowali posłowie Kukiz'15, którzy wcześniej deklarowali, że będą za przyjęciem "lex TVN". Udziału w głosowaniu nie wzięły dwie osoby z PiS. Chwilę później Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło jednak rozmowy z politykami Kukiz'15.

Marek Suski od razu po przegranym przez PiS głosowaniu rozpoczął zbieranie podpisów pod wnioskiem o reasumpcję. - Zasięgnęłam opinii prawnych, odbędzie się reasumpcja tego głosowania - przekazała Elżbieta Witek, mimo że zgodnie z regulaminem Sejmu reasumpcji głosowanie można dokonać, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości. We wniosku o reasumpcję posłowie napisali: "Z uwagi na nieprecyzyjne zarządzenie głosowania o odroczenie bez podania daty odroczenia wnosimy o reasumpcję niniejszego głosowania". Politycy Kukiz'15 po zakończeniu negocjacji z PiS przekazali, że "pomylili się" przy oddawaniu głosów.