Marek Suski odpowiada na słowa Donalda Tuska. "Myślę, że jest niedouczony"

Donald Tusk spotkał się we wtorek z mieszkańcami Gołdapi (woj. warmińsko-mazurskie). Były premier ocenił, że reasumpcja głosowania ws. odroczenia obrad Sejmu, którą zarządziła marszałek Elżbieta Witek, jest "jawnym oszustwem i fałszerstwem".



- To fałszowanie, najpierw wyniku głosowania, tzw. reasumpcja, później kłamstwo w żywe oczy, że było to rozwiązanie rekomendowane przez pięciu prawników. (…) Marszałek Witek popełniła przestępstwo. Tu nie chodzi o żaden Trybunał Stanu, tylko to jest przestępstwo o charakterze kryminalnym - powiedział Tusk.

Suski: Marszałek Witek była zobligowana przeprowadzić reasumpcję

Marek Suski odniósł się do wypowiedzi Donalda Tuska na antenie TVP Info. - Jeżeli ktoś nazywa przestępstwem przeprowadzenie zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie Sejmu reasumpcji głosowania i używa takich bardzo ostrych słów, to myślę, że jest niedouczony - powiedział Suski.

Gowin: "Brutalna i ślepa siła nigdy nie zwycięży wolności"

Poseł PiS dodał, że w regulaminie Sejmu nie znajduje się punkt, który pozwoliłby Elżbiecie Witek nie poddać pod głosowanie wniosku o reasumpcję głosowania. - Pani marszałek była zobligowana przeprowadzić głosowanie - podkreślił.

Suski mówił również o inicjatywie opozycji, która chce odwołać Elżbietę Witek ze stanowiska marszałka Sejmu. Według polityka PiS to akt rozpaczy oparty na pomówieniach. - To jest zwykła hucpa polityczna - zaznaczył Suski.

Witek zarządziła powtórzenie przegranego głosowania. Opozycja domaga się kary

Marszałek Elżbieta Witek zarządziła w środę 11 sierpnia reasumpcję głosowania w sprawie odroczenia do 2 września obrad Sejmu, na których planowano zająć się "lex TVN". Pierwotnie głosowanie wygrała opozycja, jednak po ponownym głosowaniu wniosek został odrzucony. Reasumpcja głosowania pozwoliła na późniejsze przyjęcie "lex TVN" przez izbę niższą.

Witek tłumaczyła, że przed zarządzeniem reasumpcji zasięgnęła opinii pięciu prawników. Po tygodniu okazało się jednak, że opinie zostały wystawione w 2018 r. i dotyczyły innych głosowań. Opozycja złożyła już do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Politycy zarzucają Elżbiecie Witek nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Partie opozycyjne domagają się odwołania Elżbiety Witek ze stanowiska marszałka Sejmu. Jak nieoficjalnie podaje "Gazeta Wyborcza", kandydatem opozycji na marszałka Sejmu zostanie Władysław Kosiniak-Kamysz lub Piotr Zgorzelski z PSL. W rozmowach na temat powołania nowego marszałka Sejmu uczestniczą wszystkie ugrupowania opozycyjne.

