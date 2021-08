Afganistan. Piotr Gliński o fali uchodźców: Jesteśmy przygotowani, obronimy Polskę

Piotr Gliński został poproszony o komentarz do sytuacji w Afganistanie. Wicepremier stwierdził, że według niego fala uchodźców nie będzie tak duża. - Przecież to od woli polskiego państwa zależy ile osób ewentualnie będzie w Polsce przyjmowana czy przejmowana, jeżeli to będą nielegalne przekroczenia - odparł polityk. Na te słowa zareagował już były ambasador Polski w Afganistanie.

3 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl