Jak udało się nieoficjalnie dowiedzieć "Gazecie Wyborczej", kandydatem opozycji na marszałka Sejmu zostanie Władysław Kosiniak-Kamysz lub Piotr Zgorzelski z PSL. Na spotkaniu zorganizowanym we wtorek 17 sierpnia pojawili się m.in. Borys Budka z PO, Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Gawkowski z Lewicy, Władysław Kosiniak-Kamysz z Koalicji Polskiej, Szymon Hołownia i Hanna Gill-Piątek z Polski 2050, Michał Wypij z Porozumienia, Krzysztof Bosak z Konfederacji, Andrzej Sośnierz z koła Polskie Sprawy, Stanisław Tyszka z Kukiz'15 czy Janusz Korwin-Mikke.

Kto zostanie kandydatem opozycji na marszałka Sejmu?

Z nieoficjalnych ustaleń PAP wynika, że przy kandydaturze opozycji na marszałka Sejmu faktycznie najczęściej pada nazwisko Władysława Kosiniaka-Kamysza. Poza nim niektórzy wskazują też Stanisława Tyszkę, a nawet Pawła Kukiza. Powodem typowania tego ostatniego ma być to, że bez głosów Kukiz'15 wniosek nie ma szans na to, by przejść dalej. Paweł Kukiz zadeklarował już jednak, że nie zagłosuje przeciwko Elżbiecie Witek.

Wybór kandydata na marszałka Sejmu jest o tyle trudny, że musi on zostać poparty przez wszystkich posłów opozycji, w tym również Porozumienia oraz Konfederacji. O kandydaturę Władysława Kosiniaka-Kamysza zapytała "Gazeta Wyborcza" - polityk powiedział krótko. - Nie ma sensu teraz wskazywać nazwiska. Chcemy sprawdzić mobilizację opozycji - powiedział prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Przegłosowanie kandydata opozycji na marszałka Sejmu może być jeszcze trudniejsze z uwagi na powrót do rządu Andrzeja Guta-Mostowego, byłego posła Porozumienia. "GW" zapytała anonimowego rozmówcę, czy w związku z tym wniosek o usunięcie Elżbiety Witek nadal ma sens. - Będzie znacznie trudniej, ale sytuacja w obozie wspierającym Kaczyńskiego nadal nie jest stabilna. Warto spróbować. Jeśli nawet nam się nie powiedzie w głosowaniu, to warto pokazać ludziom, że przejmują niegodziwości, których dopuszcza się ta władza - powiedział "GW" jeden z posłów.

Odwołanie marszałek Elżbiety Witek staje się realne

W środę 11 sierpnia w Sejmie doszło do reasumpcji głosowania na temat odroczenia na 2 września obrad Sejmu w sprawie tzw. ustawy "lex TVN". Początkowo zwyciężyła opozycja, jednak po ponownym głosowaniu wniosek odrzucono. Opozycja złożyła zawiadomienie ws. Elżbiety Witek na prokuraturę, a w Sejmie trwają przygotowania do złożenia wniosku o jej odwołanie ze stanowiska.

- Jeszcze kilka tygodni temu powiedziałbym, że to science-fiction, ale teraz uważam, że odwołanie Witek jest realne - przekazał w rozmowie z portalem Onet ważny polityk opozycji.

