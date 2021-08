Resort rolnictwa o sprzęcie wypożyczonym na spotkanie z premierem: To była wystawa maszyn rolniczych

- Podziwiam naprawdę ten sprzęt, ten park maszynowy. To jest coś znakomitego - tak premier Mateusz Morawiecki wychwalał w ubiegłym tygodniu sprzęt rolniczy stojący w jednym z gospodarstw w Brzydowie. Okazało się jednak, że maszyny wcale do rolnika nie należały, a były wypożyczone. W przesłanym we wtorek portalowi Gazeta.pl oświadczeniu resort rolnictwa informuje, że na miejscu organizowana była wystawa rolniczego sprzętu. Podkreślono jednak, że goście mogli oglądać także maszyny należące do gospodarza.

