"Zasięgnęłam opinii pięciu prawników". Przypominamy, co dokładnie mówiła Witek posłom ws. reasumpcji

Elżbieta Witek podczas środowego posiedzenia Sejmu mówiła posłom, że "zasięgnęła opinii pięciu prawników" ws. reasumpcji

Posłowie mogli odnieść wrażenie, że pięć opinii powstało na potrzeby bieżącej sytuacji

Centrum Informacyjne Sejmu przekazało nam tymczasem, że pięć wspomnianych opinii pochodzi sprzed 3 lat

Sejm przegłosował w środę wniosek opozycji o odroczenie posiedzenia do września. Za wnioskiem zagłosowało 229 parlamentarzystów, 227 było przeciw. Wynik wywołał entuzjazm po stronie opozycji, parlamentarzyści zaczęli klaskać. Marszałkini Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę, która trwała do ok. godz. 19.30.

Po zakończeniu przerwy Witek zdecydowała się poddać pod głosowanie wniosek grupy posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości o reasumpcję. Jak stwierdziła Witek, wprowadziła parlamentarzystów w błąd, mówiąc, że odroczenie będzie trwało do 15 września, choć wniosek złożony przez prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczył odroczenia do 2 września. Powołała się przy tym na opinie pięciu prawników.

Wniosek o reasumpcję poparło 229 parlamentarzystów. W głosowaniu wzięło udział 231 posłów. Za odroczeniem posiedzenia do 2 września zagłosowało ostatecznie 225 posłów, przeciwko było 229. Tym samym posłowie kontynuowali pracę i uchwalili tego dnia m.in. nowelizację ustawy medialnej (tzw. "lex TVN").

Elżbieta Witek o reasumpcji głosowania

Portal Gazeta.pl zwrócił się do Kancelarii Sejmu o udostępnienie opinii, o których wspomniała w trakcie posiedzenia marszałkini Sejmu Elżbieta Witek. Centrum Informacyjne Sejmu przekazało nam, że Witek "konsultowała się z prawnikami zatrudnionymi w Kancelarii Sejmu", a także "zapoznała się z pięcioma przedłożonymi opiniami prawnymi".

Mowa o pięciu opiniach z 2018 r., które dotyczyły jednak innej sprawy: wniosku opozycji o reasumpcję głosowania ws. wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego.

"Lex TVN". Autorzy ekspertyz, którymi wsparła się Witek. "Nie było żadnej rozmowy", "Nadużycie"

Kancelaria Sejmu przekazała nam także, że Elżbieta Witek zapoznała się z uchwałą prezydium Sejmu z 2003 r.

Sprawdzamy więc, co dokładnie powiedziała posłom 11 sierpnia marszałkini Sejmu Elżbieta Witek. Cytaty pochodzą ze stenogramu dostępnego na stronie internetowej Sejmu.

- Proszę państwa, po ostatnim głosowaniu zwołałam Konwent Seniorów. Na posiedzeniu Konwentu Seniorów przeanalizowałam wniosek grupy 30 posłów, który wpłynął, wniosek o reasumpcję głosowania. Posłowie powoływali się na to, że data [odroczenia posiedzenia - red.] nie była podana - mówiła Elżbieta Witek.

- Zasięgnęłam opinii pięciu prawników, którzy potwierdzili, że nad wnioskiem możemy głosować na tym posiedzeniu, ponieważ ono trwa. Poprosiłam również o wydruk stenogramu, żeby wiedzieć na pewno. Chciałam przygotować się do tego naprawdę odpowiedzialnie. Zasięgnęłam opinii pięciu prawników – dlatego była przerwa – i sięgnęłam po wydruk ze stenogramu - dodała marszałkini Sejmu.

Jak dodała Elżbieta Witek, "wina była ewidentnie jej". - To ja wprowadziłam w błąd posłów, mówiąc do pana Kosiniaka-Kamysza, że to ja zdecyduję, do kiedy odroczę posiedzenie. Powiedziałam, że będzie to 15 września. W związku z tym, że wniosek mówił o 2 września, a ja powiedziałam, że ja zdecyduję, to jest w stenogramie i państwo mogą to przeczytać, uznałam, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, zgodnie z regulaminem decyzja należy do marszałka Sejmu - podkreślała.

- Po przeanalizowaniu wszystkich przesłanek, po zasięgnięciu – do czego nie jestem zobligowana – opinii pięciu prawników... Oczywiście, że tak. W związku z tym odbędzie się reasumpcja tego głosowania - ogłosiła Elżbieta Witek.

"Lex TVN". Witek powoływała się na opinie prawników ws. reasumpcji. Z 2018 roku

Z odpowiedzi udzielonej przez Centrum Informacyjne Sejmu wynika, iż wbrew temu, co sugerowała wypowiedź Elżbiety Witek, opinie nie zostały przygotowane na potrzeby środowego posiedzenia Sejmu.

CIS informuje jednak także o konsultacjach z prawnikami Kancelarii Sejmu, nie podając, ilu prawników uczestniczyło w rozmowach z Elżbietą Witek i jakie było ich rzeczywiste stanowisko. W związku z tym we wtorek przed południem zwróciliśmy się do Centrum Informacyjnego Sejmu z prośbą o doprecyzowanie tych informacji. Czekamy na odpowiedź.