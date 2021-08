Izba Dyscyplinarna SN zostanie zlikwidowana. Rząd odpowiedział Komisji Europejskiej

15 lipca zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie całego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej polskich sędziów. Skargę przeciwko Polsce wniosła do TSUE Komisja Europejska.

- Nie zapewniając niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy Traktatu o Unii Europejskiej - orzekł TSUE.

Dzień wcześniej TSUE zobowiązał Polskę - w ramach zastosowania środków tymczasowych - do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

TSUE o Izbie Dyscyplinarnej: Polska uchybiła zobowiązaniom traktatowym

Tego samego dnia Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie wcześniejszego postanowienia TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o wykonywaniu środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiego sądownictwa są niezgodne z konstytucją. Polski Trybunał badał konstytucyjność przepisów unijnych traktatów odnoszących się do środków tymczasowych TSUE w zakresie, w jakim dotyczą one funkcjonowania sądów w Polsce.

Centrum Informacyjne Rządu przekazało we wtorek rano, że Komisja Europejska otrzymała odpowiedź na pismo komisarza Didiera Reynders dotyczące orzeczeń TSUE i wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Kaczyński: "Zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną". Ale wyroku TSUE nie uznaje

Rząd o likwidacji Izby Dyscyplinarnej

Komisja Europejska została poinformowana o zarządzeniach Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, "stosownie do których Izbie Dyscyplinarnej nie będą przekazywane do rozpoznania nowe sprawy dotyczące sędziów, jakie wpływają do Sądu Najwyższego". Dodano, że "rząd nie posiada środków, które bez naruszenia zasady niezależności władzy sądowniczej, mogłyby spowodować zawieszenie działania izby sądu i skutków wydanych w nim orzeczeń".

Komisję Europejską poinformowano o "planach likwidacji Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci, w ramach kolejnego etapu reformy wymiaru sprawiedliwości, który ma rozpocząć się jeszcze w nadchodzących miesiącach".

W piśmie do KE rząd zapowiedział również, że "Polska będzie kontynuowała reformy wymiaru sprawiedliwości, także w obszarach odpowiedzialności sędziów, której celem jest poprawa efektywności tego systemu".

Rząd o wyroku Trybunału Konstytucyjnego

"W odpowiedzi zwrócono uwagę, że Trybunał Konstytucyjny dokonuje kontroli konstytucyjności prawa unijnego od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, podkreślając, że Konstytucja RP, zgodnie z jej art. 8 ust. 1, jest w Polsce najwyższym prawem, a jej nadrzędność nad ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi wynika także z zasady suwerenności narodu, ustanowionej w art. 4 ust. 1 Konstytucji" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Rząd przywołał w piśmie do Komisji Europejskiej wcześniejsze orzeczenia TK oraz wyroki sądów konstytucyjnych innych państw. Jak przekazał CIR, "zwrócono uwagę, że orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego ani innych krajowych sądów konstytucyjnych nie budziło dotychczas po stronie Komisji Europejskiej żadnych wątpliwości".

Prof. Marcin Matczak o wyroku TK i Izbie Dyscyplinarnej

O wyrok Trybunału Konstytucyjnego i orzeczenia TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej pytaliśmy w lipcu prof. dr. hab. Marcina Matczaka, radcę prawnego i eksperta z zakresu teorii prawa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

- To nie jest ingerencja w ustrój sądownictwa. Możemy sobie wybrać ustrój, jaki tylko chcemy. Możemy mieć dwie instancje albo siedem. Chodzi o to, że cokolwiek ustalimy, nasz ustrój musi mieć cechę niezależności - wyjaśniał ekspert.

Jak przypomniał prof. Marcin Matczak, "TK wielokrotnie wprost mówił, że konstytucja jest ważniejsza od prawa unijnego, bo sama Konstytucja mówi, że jest prawem najwyższym w art. 8". - Ale to w tym przypadku nie ma to nic do rzeczy. Ta konkretna sprawa dotyczy relacji prawa unijnego z ustawami, a nie konstytucją - tłumaczył.

"Manipulacje", "propaganda". Prof. Matczak analizuje konferencję Ziobry

Prawnik zaznaczał, by "nie mylić dwóch rzeczy- wyższości konstytucji nad prawem UE ze zgodnością polskich ustaw z prawem wspólnotowym". To są dwa zupełnie różne elementy - art. 91 ust. 2 Konstytucji mówi, że prawo międzynarodowe ma pierwszeństwo przed naszymi ustawami, a art. 9, że Polska ma przestrzegać prawa międzynarodowego - wyjaśniał.

Ekspert tłumaczy, że w hierarchii systemu prawnego "na szczycie jest konstytucja, na drugim miejscu są traktaty międzynarodowe, w tym prawo unijne, na trzecim miejscu są ustawy". - To, co robi TSUE, to nie kwestionowanie polskiej konstytucji i jej wyższości nad prawem UE. TSUE kwestionuje zgodność naszych ustaw z unijnym prawem - w szczególności ustaw kreujących system dyscyplinujący sędziów - tłumaczył.

Prof. Marcin Matczak wskazywał, że "Europa ma prawo unieważniać polskie ustawy". - Nasza konstytucja wprost mówi, że mamy przestrzegać prawa międzynarodowego i jeżeli nasze ustawy są sprzeczne z prawem międzynarodowym, to prawo międzynarodowe ma przed nimi pierwszeństwo - mówił w lipcu ekspert.