Rząd chce sprowadzić partnerów z Afganistanu, ale ci "rozpierzchli się". "Ambasadę zlikwidował Sikorski"

Czy Polska, tak jak inne kraje, wyśle do Afganistanu samolot po polskich obywateli i ich afgańskich współpracowników? Na to pytanie próbowaliśmy uzyskać odpowiedź od rana, jednak MSZ i KPRM milczały w tej sprawie. Na konferencji prasowej w centrum dystrybucji Dino Polska o sprawę został zapytany Mateusz Morawiecki.

REKLAMA

- Jestem w stałym kontakcie z panem ministrem obrony narodowej, z panem ministrem spraw zagranicznych. Sytuacja uległa tam bardzo dynamicznej zmianie, wszystkie kraje wycofują swoich przedstawicieli, ambasady, pracowników, a także współpracowników afgańskich, którzy przez rok, dwa, dziesięć lat czasami pomagali jako tłumacze, przewodnicy w poruszaniu się po tym trudnym kraju, jakim jest Afganistan. Oczywiście Polacy, my, Polska dbamy o tych, którzy nam wówczas pomagali, którzy pracowali dla nas - powiedział premier.

Zobacz wideo Mateusz Morawiecki o sytuacji w Afganistanie

Morawiecki stwierdził, że misja, która jest przygotowywana przez MON "będzie wystarczająco wyposażona w sprzęt, by sprowadzić do kraju wszystkich, którzy powinni zostać sprowadzeni". - Zarówno Polaków wraz z rodzinami, jak również tych ludzi z Afganistanu, którzy współpracowali z nami - mówił.

Chcę jeden detal przywołać. Ta prowincja Afganistanu, którą Polacy patrolowali, gdzie Polacy pracowali przy utrzymaniu pokoju w Afganistanie, ona została już wcześniej opanowana przez ofensywę talibów. A więc ci, którzy tam z nami współpracowali, często rozpierzchli się. Jesteśmy gotowi ich przyjmować, poszukiwać, pomóc im, tak szybko, jak to będzie możliwe, jak odnajdą się w murach naszej ambasady... No, ambasadę to zlikwidował pan minister Sikorski. Tak szybko, jak odnajdą się w obrębie naszej misji, naszej placówki, oczywiście sprowadzimy wszystkich, którzy będą tego chcieli, którzy współpracowali z nami, udzielimy im wiz humanitarnych

- powiedział Mateusz Morawiecki.

Wizy humanitarne do odbioru w Delhi

W niedzielę wieczorem Polska wydała wizy humanitarne dla 45 osób, które współpracowały z naszym krajem, delegaturą Unii Europejskiej w Kabulu i członków ich rodzin. "W Święto Wojska Polskiego nie zapominamy o sojusznikach, zwłaszcza tych w największej potrzebie. Podjąłem decyzję o wystawieniu wiz humanitarnych dla 45 osób, które współpracowały z Polską, delegaturą UE w Kabulu i członków ich rodzin. Dotrzymujemy swych sojuszniczych zobowiązań" - napisał Mateusz Morawiecki.

Afgańczycy dowiedzieli się, że po wizy mają udać się do ambasady w Delhi, która odpowiada za obsługę konsularną w Afganistanie. Jest to jednak z wielu powodów niemożliwe - loty komercyjne są uziemione, granice ziemne są pod kontrolą talibów, a do tego Indie nie chcą wydawać wiz Afgańczykom.

Czesi ewakuowali współpracowników. "Uznaję to za cud"

Nad ranem przedstawiciel władz amerykańskich poinformował, że większość dyplomatów państw zachodnich opuściła stolicę Kabul. Śmigłowce od niedzieli przewoziły zagranicznych przedstawicieli z dzielnicy ambasad na lotnisko.

Około 6 rano w czeskiej Pradze wylądował pierwszy czeski samolot wojskowy z ewakuowanymi z Kabulu. Premier Andrej Babisz poinformował, że na pokładzie pierwszego wojskowego samolotu, który odleciał z Kabulu, znalazło się 46 Czechów oraz miejscowych współpracowników wraz z rodzinami. "Przepraszam, że nie jesteśmy bardziej konkretni. Do zakończenia akcji nie będziemy informować o szczegółach" - napisał na Twitterze premier, powołując się na względy bezpieczeństwa.

Wicepremier, minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek uznał udany start za cud. "Biorąc pod uwagę, jak szybko pogarsza się sytuacja na lotnisku w Kabulu, uznaję to za cud, że naszej maszynie udało się wystartować" - napisał wicepremier, załączając nagranie z lotniska, na którym panuje chaos.