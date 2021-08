- Ta odbudowa dawno powinno nastąpić, ale polskie państwo cały czas przed laty podnosiło się z ruin, Warszawa podnosiła się z ruin, były inne potrzeby inwestycyjne, potem Polska odbudowywała się na nowo po komunizmie w gospodarce rynkowej. Teraz dopiero śmiało możemy powiedzieć, że Polska wchodzi do ligi państw zamożnych, także dzięki mądrej polityce, która prowadzona jest w ostatnich latach - mówił w niedzielę prezydent Andrzej Duda.

Polityk - choć nie bezpośrednio - odniósł się także do dyskusji wokół podpisanej przez siebie w sobotę nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, która, według strony izraelskiej i amerykańskiej, może utrudnić zwrot mienia po ofiarach Holokaustu.

Nowelizacja Kpa. "Demokracja obniżyła się w Polsce jeszcze bardziej"

Jak podkreślił Andrzej Duda, "Polska i Polacy byli ofiarą II wojny światowej".

- Dzisiaj odbudowujemy Pałac Saski, musimy go zwrócić Warszawie i Polsce, ale nic nikomu innemu nie musimy dzisiaj zwracać, nikomu innemu nie jesteśmy nic winni. To nam są winni, ogromne pieniądze za straty, które ponieśliśmy w czasie II wojny światowej - zaznaczył prezydent.

- Bezczelnością jest twierdzenie, że my, Polacy i Polska, jest komukolwiek, cokolwiek winna w związku z II wojną światową. Nie my ją rozpętaliśmy, nie my uczyniliśmy szkody, byliśmy jej ofiarą - mówił prezydent.

Pałac Saski. Ustawa podpisana przez Andrzeja Dudę

Odbudowa Pałacu Saskiego jest elementem upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt ustawy, będącej inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy, przygotował specjalny zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezydenta i Biuro Programu "Niepodległa".

W ustawie zapisano między innymi, że "obiekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji zostaną przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz na potrzeby innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną z przeznaczeniem na prowadzenie tej działalności".

Senat poparł odbudowę Pałacu Saskiego. Zdecydowali głosy KO i PSL

- Nam jest potrzebne spojrzenie w przyszłość. Te 2,5 mld, które państwo chcecie przeznaczyć na budowę Pałacu Saskiego, warto zainwestować w domy kultury w małych miejscowościach, które takich domów nie posiadają. Obok remizy, kościoła, w każdej miejscowości, malej miejscowości, wsi, powinien być dom kultury. Na to przeznaczmy pieniądze - mówił w trakcie lipcowego posiedzenia sejmowej komisji kultury poseł KO Krzysztof Mieszkowski.

- Zgadzam się, że ta inwestycja w Warszawie powinna powstać, ale 2 mld zł w to w tej chwili ogromne pieniądze, jeśli chodzi o budżet naszego państwa - wskazywała z kolei w Sejmie wicemarszałkini z KO Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Koło Parlamentarne Polska 2050 nie może się zgodzić na tryb odbudowy Pałacu Saskiego, w którym pomija się wolę i głos mieszkańców Warszawy, wyklucza samorząd, bez powodu narusza ogólne normy prawne, a publiczne pieniądze wyjmuje się kompletnie spod kontroli - wyliczała Hanna Gil-Piątek z Polski 2050.