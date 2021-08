W sobotę przed południem na profilu Rzecznika Praw Dziecka na Twitterze pojawiło się wspólne zdjęcie Mikołaja Pawlaka z publicystą i podróżnikiem Wojciechem Cejrowskim.

"W trosce o wychowanie młodych pokoleń na prawych ludzi…" - brzmiał opis do zdjęcia.

Wojciech Cejrowski o karach cielesnych

Pod fotografią w ciągu jednej doby pojawiło się blisko 500 komentarzy. Użytkownicy Twittera przypominali m.in. wypowiedź Wojciecha Cejrowskiego z 2013 r., która padła w wywiadzie dla "Vivy".

- Nie ma możliwości wychowania niesfornego chłopca na porządnego kawalera bez kar cielesnych - mówił wówczas Wojciech Cejrowski.

- Ci debile, którzy zakazują rodzicom stosowania środków adekwatnych do sytuacji, muszą zostać obaleni razem z ich wymysłami i razem z Unią Europejską. To całe barbarzyństwo z odbieraniem rodzicom dzieci przez państwo to komuna, przemoc, dyktatura - wyliczał publicysta.