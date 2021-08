Witold Waszczykowski o reakcji USA na "lex TVN": Wielu amerykańskich polityków jest oszukiwanych

- Potrzebna jest poważna rozmowa. Wydaje się, że wielu amerykańskich polityków jest oszukiwanych w tej chwili - powiedział w Polsat News Witold Waszczykowski. Dopytywany, kto oszukuje polityków z USA, europoseł odpowiedział: - Tego nie wiem. Natomiast mają bardzo jednostronne spojrzenie na to, co się dzieje w Polsce, dlatego namawiam polski rząd, aby dotrzeć do amerykańskich polityków, aby odejść od tej histerii i tego ideologicznego hejtu, i porozmawiać rzeczowo o polskim i europejskim prawie.

Witold Waszczykowski o reakcji USA na "lex TVN".

Polityk przekonywał, że "jeśli informacji (o ustawie medialnej - red.) dostarcza im obecny chargé d'affaires Bix Aliu, to nie mają dobrych informacji, lecz jednostronne".

- Niedawno kilku kongresmenów wystosowało list do Polski, warto, żeby nasi posłowie odpowiedzieli na ten list. Jest wystąpienie Blinkena, sekretarza stanu, warto, żeby jego wystąpienie spotkało się z wystąpieniem kogoś z naszego MSZ. Warto tam pojechać, rozmawiać w Kongresie, w ośrodkach analitycznych - mówił.

Waszczykowskiego zapytano, czy "lex TVN" można wprowadzić, nie tracąc nic na relacjach z USA. - Tak. Jeśli poważnie, uczciwie z nimi porozmawiamy, pokażemy, jak te firmy amerykańskie obchodziły prawo polskie i europejskie, to jesteśmy w stanie się porozumieć, nie tracąc nic z tamtych kontraktów - powiedział.

Anthony Blinken krytycznie o "lex TVN"

Sekretarz stanu USA Anthony Blinken wyraził w czwartek "głębokie zaniepokojenie" przyjęciem przez polski Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o radiofonii i telewizji.

Jego zdaniem "lex TVN" osłabia wolność mediów w Polsce, "na której budowę Polacy tak długo pracowali". Podkreśłił, że "ustawa uderza bezpośrednio w amerykańskie inwestycje, które zapewniają wspólny rozwój i bezpieczeństwo". Wcześniej przed wprowadzeniem w życie ustawy medialnej przestrzegali amerykańscy kongresmeni. Podkreślali, że nowe przepisy mogą zagrozić relacjom Polski z USA.

W środę Sejm przyjął również nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zakłada zmiany w przepisach dotyczących przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego. Nowe przepisy umożliwiają przyznanie koncesji jedynie takim podmiotom, których siedziba jest w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego niezależnym od osób, instytucji czy firm zagranicznej spoza tego obszaru. Nowelizacja trafi teraz pod obrady Senatu.