KE reaguje na homofobiczną uchwałę małopolskiego sejmiku. Rozmowy ws. funduszy zablokowane

W 2019 roku kontrolowany przez PiS Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął deklarację o "sprzeciwie wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych". Wicemarszałek województwa i polityk Porozumienia Tomasz Urynowicz stwierdził niedawno, że żałuje głosowania za homofobiczną uchwałą i wezwał do jej unieważnienia. Samorządowiec już od kilku dni alarmuje, że stanowisko przyjęte przez sejmik może zakończyć się obcięciem unijnych funduszy dla regionu z nowej perspektywy finansowej.

- W imieniu swoim i Porozumienia deklarujemy podjęcie wszelkich możliwych działań do tego, aby nie dopuścić do tak dramatycznej sytuacji jak obcięcie środków z UE - podkreślił.

Marszałek Witold Kozłowski stwierdził później, że wypowiedź Urynowicza była "całkowicie prywatna" i "nie odzwierciedla stanowiska zarządu [województwa]". Dodał, że "pan marszałek troszeczkę sobie pofolgował". W rozmowie z Radiem Kraków podkreślił też, że decyzje w kwestii uchwały należy podejmować ponadregionalnie i po konsultacjach z rządem.

Komisja Europejska wstrzymała rozmowy nt. środków dla Małopolski. Urynowicz: Błagam kolegów radnych o opamiętanie

W poniedziałek 9 sierpnia Urynowicz poinformował na Twitterze, że został wysłany na urlop. "Rano złożyłem do porządku obrad zarządu woj. małopolskiego projekt uchwały dot. uchylenia deklaracji Sejmiku w spr. "anty-LGBT". O godz. 13:00 marszałek Kozłowski wręczył mi polecenie wykorzystania zaległego urlopu na podstawie przepisów COVID. Pewnie bez związku z moim stanowiskiem" - napisał samorządowiec z Porozumienia.

Wniósł o uchylenie uchwały "anty-LGBT". Został wysłany na urlop

Teraz, jak informuje wicemarszałek, ostrzeżenia unijnych urzędników przybrały formę realnych działań.

Komisja Europejska powiadomiła właśnie Zarząd Woj. Małopolskiego, że do czasu uzyskania odp. na pismo z 14.07 w sprawie deklaracji anty-LGBT, wstrzymane są rozmowy nt. REACT-EU (to środki na służbę zdrowia i gospodarkę). Błagam kolegów radnych o opamiętanie!

- przekazał Urynowicz.

REACT-EU to dodatkowe środki na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa o łącznej wartości 47,5 mld euro. "Inicjatywa ta zwiększa finansowanie na rzecz bieżących programów polityki spójności i FEAD [Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym - red.]. Środki finansowe mogą być wydatkowane do końca 2023 r., tym samym wypełniają lukę między reagowaniem kryzysowym a długoterminowym planem odbudowy wspieranym przez nowe programy w ramach długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027. Państwa UE mogą decydować o rozdzieleniu tych dodatkowych zasobów z REACT-EU między fundusze w elastyczny sposób" - czytamy na stronie Komisji Europejskiej.

Radni KO złożyli wniosek o nadzwyczajną sesję sejmiku. Chcą unieważnienia uchwały anty-LGBT

Jak poinformowała krakowska redakcja "Gazety Wyborczej", w środę radni Koalicji Obywatelskiej złożyli na ręce przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Jana Dudy (prywatnie ojca prezydenta) wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Chcieliby na niej przegłosować uchwałę, która formalnie unieważni dokument z 2019 r.

- Jest szansa, mamy prawie tydzień, by przekonać naszych kolegów, by nie przechodzili do historii jako ci, którzy pozbawili Małopolskę rozwoju - podkreślił Jacek Krupa, radny KO i były marszałek województwa.

- Kiedy rozmawiam z kolegami z PiS, to okazuje się, że prywatnie z odstąpieniem od uchwały anty-LGBT nie byłoby problemu. Prywatnie większość uważa, że to była głupota i że za dużo szkody z tego wynika. Wiemy jednak, że klub jest podzielony już w mniej prywatny sposób - dodał.

W uchwale przyjętej przed dwoma laty przez małopolski sejmik czytamy, że radni zdecydowanie sprzeciwiają się działaniom "zorientowanym na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny". Ich zdaniem działania te "zorientowane są na anihilację wartości ukształtowanych przez wielowiekowe dziedzictwo chrześcijaństwa, ważnych szczególnie dla mieszkańców Małopolski".

Co z uchwałą anty-LGBT w Małopolsce? Wojewoda "musi uzgodnić z rządem"

Nawet jeśli województwo ostatecznie unieważni uchwałę, pozostaje pytanie, czy UE nie będzie naciskać na działania w sprawie mniejszych jednostek samorządowych, wchodzących w skład województwa. W samej Małopolsce uchwały anty-LGBT przyjęły m.in. powiat nowotarski, limanowski, tarnowski i tatrzański, Bukowina Tatrzańska, Jordanów czy Stary Sącz.

Pełną rozpiskę samorządów, które przyjęły podobne uchwały, prowadzi zespół Atlasu Nienawiści. Powiaty tatrzański i tarnowski są wśród tych, które pozwały aktywistów, twierdząc, że monitorowanie i umieszczanie na mapie informacji na ich temat narusza ich dobre imię. Samorządy są reprezentowane przez skrajnie prawicową organizację Ordo Iuris.

Więcej o procesach Atlasu Nienawiści pisała redakcja Oko.press.