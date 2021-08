Dziennikarze ujawnili majątek Ziobry i jego żony. Kotecka oskarżała ich o nękanie i straszyła policją

Dziennikarze Wirtualnej Polski publikują cykl materiałów, w których ujawniają majątki polityków i innych osób publicznych. W piątek opublikowany został tekst, który opisuje jak wyglądają kwestie majątkowe Zbigniewa Ziobry i jego żony Patrycji Koteckiej-Ziobry.

Ostatnie rozliczenie majątkowe Zbigniewa Ziobry zostało opublikowane w kwietniu tego roku. Polityk sprawuje funkcję ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, a także posła oraz członka Krajowej Rady Sądownictwa. Za pracę na tych stanowiskach zarobił 290 868,38 zł.

Z ustaleń portalu wynika, że poseł posiada także liczne nieruchomości. Jednak żadnej nie kupił razem z żoną. Gdy dziennikarze Wirtualnej Polski próbowali ustalić dlaczego, małżeństwo Ziobrów próbowało wstrzymać publikację tekstu. "Zaczęto kontaktować się z innymi przedstawicielami WP i próbować wpłynąć na publikację" - piszą dziennikarze.

Patrycja Kotecka- Ziobro pracuje na stanowisku członka zarządu LINK4, firmy ubezpieczeniowej należącej do Grupy PZU, kontrolowanej przez Skarb Państwa. Firma nie odpowiedziała na pytanie o zarobki Koteckiej. Małżonka Ziobry zarzucała dziennikarzom nękanie i nie odniosła się do zadanych pytań. Zapowiadała też zawiadomienie policji

- (...) gdy wysłaliście pytania do spółki [LINK4 - red.], odezwał się członek rządu. Ilu przedstawicieli biznesu mogłoby liczyć na takie wstawiennictwo? - pyta ekspert, z którym rozmawiali dziennikarze.

Podział w nieruchomościach. Ile warte są posiadłości Ziobrów?

Minister sprawiedliwości urodził się w Krynicy-Zdroju, gdzie stoi jego dom rodzinny. Jedna trzecia tego domu należy do lidera Solidarnej Polski. Ziobro wycenił swój udział w nieruchomości w Krynicy na 150 tys. zł. Eksperci WP oceniają wartość posiadłości jako co najmniej dwukrotnie wyższą.

Poseł SP jest także współwłaścicielem mieszkania na krakowskiej Krowodrzy. Udział ministra w tej nieruchomości jest wart 115 tys. zł. Polityk nie wykazał jednak tego majątku w swoim ostatnim oświadczeniu. Tłumaczył, że swoją część przepisał na matkę, mimo to w księdze wieczystej wskazany jako współwłaściciel mieszkania.

Minister posiada także kolejne mieszkanie w tej krakowskiej dzielnicy. Zdaniem ekspertów firmy Cenatorium jego wartość wynosi 1 283 949 zł. "To ponad dwukrotnie więcej niż wycena nieruchomości dokonana przez samego Ziobrę - w oświadczeniu zadeklarował jej wartość w wysokości 540 tys. zł." - piszą dziennikarze WP.

Ziobro posiada także dwie działki w Radwanowicach pod Krakowem. Wartość tej nieruchomości ekspert z Cenatorium wycenił pomiędzy 31 000 zł a 35 000 zł. Wynika to z tego, że jest to grunt rolny. Sam Ziobro wycenił całość na 130 tys. zł.

Warszawskie nieruchomości Ziobrów

Najbardziej cennym elementem majątku jest posiadłość w Jeruzalu pod Skierniewicami. Przypomnijmy, że przez pewien czas w promieniu 600 m od posiadłości była strefa zamknięta dla ruchu lotniczego. W ten sposób Ziobro miał być chroniony przed potencjalnym zamachem.

Posiadłość Ziobry otacza 2-metrowy, betonowy mur. Wszędzie zainstalowane są kamery. Zdaniem eksperta dom wycenia się na co najmniej 1 340 000 zł. W oświadczeniu majątkowym polityk wskazuje, że dom jest jeszcze w trakcie budowy, więc jego wartość to ok. 600 tys. zł.

Żona ministra sprawiedliwości jest właścicielką ich mieszkania na Ursynowie w Warszawie. Zdaniem ekspertów jego wartość to 1 658 427 zł. Kotecka widnieje jeszcze w dwóch księgach wieczystych, z czego jedno z mieszkań jest zapisane na współwłasność.

Zbigniew Ziobro z żoną posiadają jeden dom, trzy mieszkania, udziały w kolejnych dwóch mieszkaniach oraz kilkadziesiąt tysięcy metrów lasów, oraz terenów rolnych. Cały swój majątek posiadają osobno, nigdzie w księgach wieczystych nie występują razem. W sumie ich majątek szacuje się na ok. 5 mln zł.