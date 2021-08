Grzegorz Piechowiak opuszcza Porozumienie. Poseł ma pozostać w klubie PiS

Grzegorz Piechowiak zapowiedział w rozmowie z PAP, że nie dołączy do Prawa i Sprawiedliwości, pozostanie jednak w klubie PiS.

REKLAMA

W środę Piechowiak pisał na Twitterze, że "trudno mu wyobrazić sobie bycie w opozycji do Zjednoczonej Prawicy, przez wyborców której został wybrany do Sejmu".

Porozumienie opuszcza klub PiS. "Od dziś idzie własną drogą"

Parlamentarzysta jest jednym z posłów Porozumienia, którzy złożyli dymisję ze stanowisk w ministerstwach po tym, jak zdymisjonowany został wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin. Piechowiak zadeklarował, że swoją dymisję podtrzymuje.

W środę rezygnację złożyli także wiceszef MON Marcin Ociepa, wiceministrowie rozwoju Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy oraz wiceminister edukacji Wojciech Murdzek. Premier Mateusz Morawiecki do tej pory przyjął rezygnację Iwony Michałek. Jak podaje PAP, nie podjął jeszcze decyzji ws. pozostałych wiceministrów.

Zobacz wideo Rzecznik rządu o dymisji Jarosława Gowina (10 sierpnia)

Porozumienie. Koło poselskie w Sejmie

Do tej pory odejście z Porozumienia zadeklarowali Marcin Ociepa, Wojciech Murdzek, a także Mieczysław Baszko, który ma dołączyć do Partii Republikańskiej Adama Bielana. W klubie Prawa i Sprawiedliwości ma pozostać także posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek, która startowała do Sejmu z rekomendacji Porozumienia, aczkolwiek formalnie nie jest członkinią ugrupowania.

W czwartek prezes Porozumienia Jarosław Gowin poinformował o utworzeniu koła poselskiego. Koło stworzą Jarosław Gowin, Magdalena Sroka, Monika Pawłowska, Michał Wypij, Iwona Michałek i Stanisław Bukowiec.