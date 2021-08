"Mają ciąć absolutnie wszystkich". Nieoficjalnie: Liczne zwolnienia w resorcie, którym kierował Gowin

Z doniesień mediów wynika, że w ministerstwie do niedawna podległym Jarosławowi Gowinowi szykują się liczne zwolnienia. Informatorzy Onetu podają, że lista osób do zwolnienia zawiera 50 nazwisk. - Mają ciąć absolutnie wszystkich, nie patrząc na to czy to dyrektor departamentu czy szeregowy pracownik merytoryczny - mówi w money.pl poseł Porozumienia Michał Wypij.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta