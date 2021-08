W sieci krąży krótkie nagranie pokazujące Mateusza Morawieckiego przy ławach rządowych

Wątpliwości niektórych wzbudził fakt, że premier przełożył kartę do głosowania z jednego terminalu do drugiego

Centrum Informacyjne Rządu podkreśla, że posłowie mogą głosować w dowolnych miejscach

"Oszustwo premiera, wstyd" - taki biały napis umieszczony został na nagraniu krążącym w mediach społecznościowych. Na krótkim filmie ze środowego posiedzenia Sejmu widać premiera Mateusza Morawieckiego przy ławach rządowych.

Premier w pewnej chwili wyjmuje kartę do głosowania z jednego z terminali i wkłada ją do innego. Zdaniem niektórych użytkowników, mogło to świadczyć o tym, że szef rządu mógł oddać głos w czyimś imieniu.

CIR: Karta może być używana w każdym terminalu

Sytuację skomentowało na Twitterze Centrum Informacyjne Rządu.

"Każdy poseł ma własną kartę do głosowania, która może być używana w każdym terminalu na sali" - podkreśla CIR.

W praktyce oznacza to, że nie jest istotne, czy polityk oddaje głos przy swoim stałym miejscu, czy też cudzym: najważniejsze jest to, by miał przy sobie swoją kartę i ze swojej karty korzystał.

"Na nagraniu widać, że premier Morawiecki używa swojej karty do głosowania, a po oddaniu głosu zmienia terminal oraz, że minister Dworczyk wraca do miejsca, w którym głosował swoją kartą" - tłumaczy Centrum Informacyjne Rządu.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, głosowanie jest jawne i odbywa się przez "podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów" i "użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem posła".