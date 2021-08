Pilotaż programu "Poznaj Polskę" ruszy we wrześniu. Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiedziało, że w ramach tej inicjatywy przeznaczy 15 mln zł na "dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki". Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu "Polski Ład".

15 mln zł na wycieczki szkolne. "Promocja nowoczesnej edukacji patriotycznej"

O środki na dofinansowanie wycieczek szkolnych mogą starać się szkoły publiczne i niepubliczne. Inicjatywa jest stworzona z myślą o uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trzech grupach wiekowych:

I grupa - klasy I-III ze szkół podstawowych,

II grupa - klasy IV-VIII ze szkół podstawowych,

III grupa - szkoły ponadpodstawowe.

Wyjazdy, na które będą przyznawane środki, muszą spełniać kilka kryteriów. Po pierwsze, muszą się odbyć w czasie roku szkolnego, a więc od września do czerwca. Po drugie, w programie wycieczki musi się znaleźć wizyta w wyznaczonej liczbie punktów edukacyjnych (w przypadku wycieczki jednodniowej - co najmniej dwa punkty edukacyjne, w przypadku wycieczki dwudniowej - co najmniej cztery, a w przypadku wycieczki trzydniowej - co najmniej sześć). Co więcej, dofinansowane wycieczki będą odbywać się wyłącznie w ramach czterech obszarów edukacyjnych:

śladami Polskiego Państwa Podziemnego,

śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

kultura i dziedzictwo narodowe,

największe osiągnięcia polskiej nauki.

Jakie punkty edukacyjne będą odwiedzać uczniowie? Ich lista jest w przygotowaniu - tworzą je Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacja Nauk Humanistycznych oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. TVN24 informuje jednak już dziś, że wśród proponowanych punktów znajdą się m.in. Muzeum Postania Warszawskiego, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Centrum Nauki Kopernik.

- Chcemy, by młodzież jeździła do miejsc pamięci narodowej, miejsc związanych z kulturą, nauką, z naszymi wybitnymi przodkami i bohaterami - wyliczał Przemysław Czarnek podczas czwartkowej prezentacji programu.

Ze strony internetowej MEiN dowiadujemy się, że dofinansowane wycieczki mają być m.in. "sposobem na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki", a także "promocją nowoczesnej edukacji patriotycznej". Szczegółowe informacje na temat programu "Poznaj Polskę" mają zostać przedstawione szkołom w drugiej połowie sierpnia.

Dofinansowanie na wycieczki szkolne. Jaką dopłatę będą mogły otrzymać szkoły?

Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiada, że procedura ubiegania się o dofinansowanie wycieczki będzie bardzo prosta.

"Nauczyciel zgłasza chęć wyjazdu na szkolną wycieczkę do dyrektora szkoły, który następnie przekazuje to zgłoszenie do organu prowadzącego. Z kolei organ prowadzący wypełnia tzw. formularz ogólny udostępniony w strefie pracownika SIO. Formularz po pozytywnej weryfikacji przez MEiN będzie uzupełniany wnioskami o dofinansowanie wycieczek" - czytamy na stronie MEiN.

Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na:

wycieczkę jednodniową - do 5 tys. zł,

wycieczkę dwudniową - do 10 tys. zł,

wycieczkę trzydniową - do 15 tys. zł.

Pozostałe 20 proc. kosztów wycieczki organ prowadzący będzie finansować z własnych środków. Nabór wniosków ruszy 6 września.

